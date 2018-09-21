7 сигналов организма, которые нельзя прозевать

Некоторые внутренние болезни поначалу протекают практически бессимптомно. Но у нашего тела есть индикаторы здоровья - кожа, волосы, ногти, состояние которых может вовремя дать подсказку. Когда можно не волноваться за признаки, которые кажутся "нездоровыми", а когда самое время записаться к врачу? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Человеческое тело непрозрачно, чтобы вовремя заметить внутренние неполадки, а "диагностику" мало кто проходит вообще, не говоря уже о том, чтобы делать это регулярно. Но наш организм так тонко устроен, что может подавать внешние сигналы о том, что с ним что-то не так. Правильно их расшифровать - это задача врача. Но прежде всего сам пациент должен их не пропустить. Anews вслед за авторитетными медицинскими изданиями подсказывает, что точно нельзя игнорировать.

Проблемная кожа

Кожа - это самый большой по площади орган, который, с одной стороны, защищает от агрессивного внешнего воздействия, а с другой, выводит из организма конечные продукты метаболизма, излишки, чужеродные вещества, соли и токсины. Соответственно, плохая кожа является либо результатом плохого ухода, либо индикатором скрытых внутренних проблем.

Если вы правильно очищаете кожу, не жаритесь на солнце, не злоупотребляете нездоровой пищей, не пребываете в постоянном стрессе, а кожа все равно выглядит "больной", то это тревожный симптом.

Высыпания, ненормальный цвет лица, беспричинное потемнение или обесцвечивание участков кожи, шелушение, непонятные синяки и даже морщины в непривычных местах могут сигнализировать о серьезных проблемах: от аллергии до гормональных и эндокринных нарушений, заболеваний печени, сердца и сосудов.

Если состояние кожи вас беспокоит и тем более ухудшается, поспешите не в бьюти-салон, а в хорошую клинику - к дерматологу и эндокринологу.

Резкий набор или потеря веса

Перепады веса без очевидных причин (диет, физкультуры, сильного стресса) безусловно должны настораживать. Причем резкое похудение (больше чем на 5 кило за последние 6-12 месяцев) - более тревожный знак, потому что нередко сопутствует раковым заболеваниям.

Медицинские сайты называют десятки возможных болезней, на которые может указывать внезапное изменение веса в ту или другую сторону. Причем, это, как правило, не единственный симптом. Например:

- хроническая сердечная недостаточность также проявляется в нехватке дыхания,

- аритмии, сильной утомляемости;

- язвенная болезнь - боли в области желудка и животе;

- диабет - неуемный голод и/или жажда, усталость, учащенное мочеиспускание;

проблемы с щитовидкой - слабость и утомляемость, медлительность, повышенная жажда;

- хроническая болезнь почек - высокое кровяное давление, и т.д.

Однако ряд опасных заболеваний, в том числе онкологических, поначалу протекают бессимптомно, и резкая потеря веса - единственное, что может вовремя дать подсказку. Так что с проверкой у врача лучше не затягивать.

Что касается лишнего веса, то людям с ожирением по типу "яблока" (тем, кто растет вширь в районе талии и живота) нужно быть особо бдительными. Для них выше риск заработать сердечно-сосудистые заболевания, чем для людей с "грушевидной" фигурой (у кого жир откладывается на бедрах).

Потеря аппетита

Вообще, временное нежелание есть может быть вызвано абсолютно любым состоянием или заболеванием, включая грустное настроение, волнение или обычную простуду. Кроме того, аппетит может снизиться из-за приема некоторых лекарств или во время беременности. То есть это далеко не всегда дурной знак.

Однако если налицо необъяснимая и продолжительная потеря аппетита, то это веский повод провериться на онкологию. При раке желудка, поджелудочной железы, толстого кишечника и яичников опухоль может оказывать давление на ЖКТ и давать ложное ощущение "сытости". Кроме того, раковые заболевания в принципе способны изменить процесс обмена веществ в организме.

Если же исключить онкологию, то тревожная потеря аппетита может указывать на болезни печени или почек, в том числе гепатит, хроническую обструктивную болезнь легких, гипотериоз (недостаток гормонов щитовидки), сердечную недостаточность и ВИЧ.

Отеки

Избыточная жидкость может застаиваться в тканях организма по разным причинам, например, вы употребляете много соли или у вас сидячая работа, когда вы по несколько часов к ряду практически не встаете с места. Некоторые лекарства тоже дают такой эффект.

Однако нередко отеки могут быть проявлением серьезных состояний и болезней, особенно если объективно вы не можете их объяснить. Частые причины - проблемы с щитовидкой, нарушение работы почек, сердечная недостаточность, диабет, варикоз.

При этом место отека может подсказать возможную причину: например, опухшие веки и мешки под глазами по утрам - это повод проверить почки и щитовидку, а отекшие лодыжки сигнализируют о возможной сердечной недостаточности. Однако ни в коем случае не стоит "ставить диагнозы" самостоятельно, пренебрегая визитом к специалистам - эндокринологу, кардиологу, нефрологу.

Ранняя седина

Седина, естественная для пожилых людей, само собой, пугает молодых. Некоторые паникуют, заметив у себя даже один-два седых волоска. На самом деле в этом нет ничего страшного. А вот если вы заметно седеете раньше времени (задолго до 40 лет), и эта особенность не досталась вам от предков, то стоит перестраховаться и проверить здоровье.

Ранняя седина может указывать на все те же проблемы с щитовидкой, а также на острую нехватку в организме каких-то важных веществ. Часто это дефицит витамина B12, из-за чего возникает анемия - недостаток красных кровяных телец (эритроцитов) или гемоглобина. Все это врач может определить только по результатам анализа крови.

Ногти, с которыми что-то не так

Если ногти не испорчены искусственно (травмами, наращиванием, плохой гигиеной), то их состояние может выявить целый спектр проблем организма, от нехватки витаминов и минералов до заболеваний внутренних органов.

Однако часто люди, недовольные видом своих ногтей, списывают все подряд на недостаток кальция и начинают принимать его в виде добавки. На самом деле проблема может быть совсем в другом, а избыток микроэлементов бывает не менее опасен, чем их дефицит.

К тому же каждое состояние ногтей может указывать на несколько возможных причин. Например:

- очень бледные ногти - плохая диета, анемия, хроническая сердечная недостаточность, заболевание печени;

- желтые ногти - грибок, серьезное нарушение функции щитовидки, диабет, псориаз;

продольные бороздки на ногтях - нарушение метаболизма, недостаток железа, цинка и витаминов группы B, нарушение работы ЖКТ, нарушение кровообращения, и т. д.



Ледяные конечности

Когда на холоде у человека начинают мерзнуть руки и ноги, это естественная реакция организма, чтобы поддержать нормальную температуру тела. Таким же образом может проявляться стресс, малоподвижный образ жизни.

Но если конечности часто холодеют в тепле, без стресса и гиподинамии, то это ненормально и может сигнализировать о сосудистых и иных нарушениях, при которых затрудняется кровоток.

Среди распространенных причин ледяных рук - диабет и анемия. Приток крови к ногам может уменьшиться из-за артериальных бляшек, которые образуются при высоком уровне холестерина. Некоторые сердечные заболевания тоже дают ощущение мерзнущих конечностей. В любом случае организм подает сигнал, что ему нужна "диагностика".

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