Истинные значения популярных жестов

Люди общаются не только при помощи слов, но и используя различные жесты. Но об истинном значении многих из них мы порой даже не подозреваем. Ответы чаще всего следует искать в прошлом. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям о настоящих значениях некоторых популярных жестов.

Скрещенные пальцы

Мы привыкли складывать указательный и средний пальцы в подобие буквы "Х", призывая удачу.

На самом деле, этот жест пришел к нам из язычества. Наши предки верили, что скрещенные пальцы способны призвать духов, исполняющих желания. Причем складывать пальцы в "Х" полагалось сразу двум людям: один загадывал желание, а второй "работал" помощником. Из серии "одна голова хорошо, а две лучше".

"V" - знак победы?

Принято считать, что сложенные таким образом пальцы символизируют победу. Этот жест стал популярным благодаря Уинстону Черчиллю во время Второй Мировой Войны. Но не все знают, что имея в виду победу, политический деятель обязательно поворачивал к говорящему тыльную сторону руки. В другом случае жест имел совершенно другое значение - призывал оппонента замолчать.

А изначально жест "V" вообще никакого отношения к победе не имел. Сложенные таким образом пальцы показывали английские лучники, возвращаясь домой с войны. Так они показывали, что живы, а их пальцы, которые являлись главным "инструментом" в их "работе" целы.

"Неприличный" средний палец

Кстати, те же английские лучники придумали и жест, который сейчас мы считаем неприличным.

По легенде, он появился в 1415 году. Во время Столетней войны между Англией и Францией, а точнее, во время битвы при Азенкуре французские воины повадились отрубать лучникам противников средние пальцы, чтобы лишить их возможности стрелять. Те же англичане, которым удалось избежать этой участи, дразнили французов, показывая им уцелевшие средние пальцы.

ОК

Всем известный и часто используемый знак, который складывается из большого и указательного пальца в подобие буквы "О", появился примерно в начале XIX века в Америке. Представители прессы начали сокращать слова, которые используются в речи довольно часто, до их начальных букв. Так появилось "ОК" (в значении "all correct" - "все верно") сначала на бумаге, а затем сокращение "трансформировалось" и в жест.

Кстати, не стоит при помощи этого жеста общаться с французами и бразильцами: во Франции он означает "ничтожество", а в Бразилии таким образом отправляют надоевших людей по известному всем маршруту, указать название которого мы, по понятным причинам, не можем. Цензура.

Коза

Этот жест, конечно, известен всем. Его используют рокеры во всем мире. Собственно, обозначать принадлежность к определенному музыкальному стилю "коза" стала сравнительно недавно. В 1979 году Ронни Джеймс Дио, вокалист группы Black Sabbath на концерте показал этот жест публике.

Однако "козу" использовали и до этого. Например, античные ораторы пользовались этим жестом перед выступлениями, сообщая таким образом, что слушателям предстоит ознакомиться с ценной информацией. А позже суеверные европейцы стали показывать "козу", защищаясь таким образом от сглаза.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook