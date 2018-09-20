Землю ждет Всемирный потоп - Исследовние ученых

Благодаря исследованию уровня реки Амазонки учёные выяснили, что наводнения в следующие несколько лет станут ещё более разрушительными. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Использовав данные уровня реки Амазонки в порту Манаус за 113 лет, исследовательская группа из Университета Лидса обнаружила резкое повышение уровня воды на протяжении последних нескольких лет. Ранее было известно, что каждые 20 лет уровень воды в реке Амазонке достигал критической отметки в 29 метров, пишет Eureka Alert.

Но новые исследования показывают, что уровень воды в одной из самых протяжённых рек в мире достигает критической отметки каждые четыре года. Одной из причин выхода Амазонки из берегов стала атмосферная циркуляция Уокера - часть глобального явления южного колебания атмосферы, влажности и температур.

Из-за резкого потепления в Атлантическом океане и охлаждения Тихого климат продолжает "лихорадить", что напрямую влияет на рост уровня воды в крупнейшей реке к югу от экватора. Климатологи считают, что уровень реки в ближайшие 20-30 лет может значительно превысить отметку в 29 метров - ожидаемый уровень повышения составляет 33-35 метров. Такой катаклизм, по словам учёных, может вызвать масштабные наводнения.

Изменения климата в Центральной и Южной Америке учёные предлагают взять за образец влияния глобального потепления на весь мир. По мнению экологов, парниковый эффект вызовет серьёзные изменения и смещение климатических зон, что в перспективе спровоцирует крупные наводнения по всему миру.