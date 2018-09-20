Найден легендарный затонувший корабль

Археологи Австралийского национального морского музея определили точное, по их мнению, место затопления судна HMS Endeavour, которым в XVIII веке командовал британский исследователь капитан Джеймс Кук. Этот участок располагается рядом с островом Гот в заливе Наррагансетт (штат Род-Айленд, США). Об этом сообщает издание The Age, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалистов, точная идентификация обломков корабля будет возможна только после подводных раскопок, проведение которых запланировано на следующий год. Археологи пока не знают, что именно осталось от HMS Endeavour, изготовленного из древесины дуба и сосны и пролежавшего на дне более 200 лет. Ожидается, что 21 сентября сотрудники австралийского музея представят подробное трехмерное изображение рельефа дна в предполагаемом месте затопления судна.

Правительство штата Род-Айленд заявило, что австралийским чиновникам придется вести переговоры, чтобы получить разрешение на транспортировку любых обломков HMS Endeavour в Австралию. Работники музея надеются, что они смогут выставить некоторые артефакты, найденные на месте раскопок, в апреле 2020 года, в 250-летнюю годовщину прибытия Джеймса Кука в Австралию.

HMS Endeavour был построен в 1764 году. В 1768-м судно под командованием Джеймса Кука покинуло Плимут (Англия) и отправилось в свое первое кругосветное плавание. В апреле 1770 года Кук прибыл на восточный берег Австралии. Считается, что после путешествия корабль был переоборудован в военное судно и потоплен в 1778-м во время войны за независимость США.

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