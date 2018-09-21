В азербайджанской семье родился 10-й ребенок - Причина вас удивит! - ВИДЕО
21 сентября 2018 10:44 631
У проживающей в Бардинском районе семьи родился 10-й ребенок.
Как сообщает BAKU.WS, у семьи есть интересное объяснение появлению десятого ребенка. В связи с тем, что в слове "Azərbaycan" 10 букв, родители решили довести количество детей до количества букв в названии своей родины, передает Day.Az.
Пара из села Енидашкенд состоит в браке уже 14 лет. От общего брака у них четверо дочерей и 5 сыновей. 10-й ребенок так же, как и другие родился здоровым. Старшему ребенку 13 лет.
В связи с этим Xezerxeber.az представил видеорепортаж:
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