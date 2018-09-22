УАЗ рассказал, что изменилось в обновленном "Патриоте" - ФОТО
Напомним, визуальных отличий обновленного УАЗ "Патриот" от прежнего не так уж и много, хотя опытные "уазоводы" новинку распознают сразу. Здесь 18-дюймовые колесные диски в новом дизайне, а изнутри на передних и задних стойках кузова, наконец-то, появились долгожданные ручки, облегчающие посадку. Но на прошлый "Патриот" эти ручки не поставить - отличается конструкция стоек кузова.
Обещают на УАЗе и более высокую коррозийную устойчивость кузова: с мая завод перешел на более стойкий к "рже" металлопрокат. Также добавлены специальные защитные пластины на стыках кузовных панелей, а часть дверных петель оцинкована.
На дверях появились новые 2-контурные уплотнители - у них другой профиль, они мягче (двери закрывать легче) и плотнее прилегают к проему, за счет чего в салоне станет тише и больше не должна протекать дверь багажника. Кроме того, с середины 2019 года УАЗ планирует перейти на новые дверные ручки и замки от фирмы "Кикерт".
Но главные изменения в обновленном "Патриоте" касаются агрегатов. Во-первых, важным нововведением станет новый передний мост от нового грузовичка УАЗ "Профи". За счет новых поворотных кулаков с увеличенным кастором "Патриот" должен стать более маневренным и стабильнее на прямой. Внедрена более жесткая рулевая трапеция и рулевой демпфер. Улучшенную плавность хода обеспечивают новые амортизаторы спереди и сзади, а также задние двухлистовые рессоры, которые на 6% мягче прежних трехлистовых. Вдобавок ради большего комфорта пассажиров второго ряда толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 мм до 18.
УАЗ продолжает бороться с провисанием двери багажника. Заявляется, что каркас двери уже стал жестче, но процесс доработок продолжается и в 2019 году планируется внедрение нового фиксатора двери в проеме.
Во-вторых, обновленный УАЗ получает более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro - тоже от "Профи". Мотор стал более тяговитым: максимум крутящего момента в 235 Нм доступен уже с 2 650 об/мин (ранее было 217 при 3900 об/мин). Рабочий объем прежний (2,7 л), но у агрегата увеличилась степень сжатия и изменились фазы газораспределения, появилась усиленная головка блока цилиндров, двухрядная цепь, новые поршни, клапаны и распредвалы.
Пятиступенчатая механическая коробка передач также подверглась модернизации. Улучшена избирательность привода и уменьшены ходы рычага КПП и усилие на нем. Сам рычаг теперь составной, с демпфером холостого хода, улучшающим виброакустический комфорт. Шум и вибрации также "придушили" установкой нового сцепления фирмы LUK с демпфером - мотор теперь должно меньше трясти на холостых оборотах. Также на 20% уменьшилось усилие на педали сцепления благодаря новой выжимной пружине.
Еще внедорожнику улучшили шумоизоляцию в районе моторного щита и колесных арок (на арках теперь ставится мягкий подкрылок, снижающий шум от камней), перенастроили климатическую установку и доработали систему рециркуляции охлаждающей жидкости: предполагается, что это избавит автомобиль от проблемы запотевания стекол.
Впрочем, с началом продаж обновленного "Патриота" работы над усовершенствованием внедорожника не прекратятся. Уже весной 2019 года на рынке появится модификация с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач компании Punch Powertrain.
Шины Continental теперь входят в заводское оснащение.
Цены на обновленный УАЗ "Патриот" назовут 1 октября. Но машину уже можно заказать у официальных дилеров. Покупателям доступны исключительно полноприводные машины в исполнениях "Классик", "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". И каждый из этих вариантов можно дополнить опциональным пакетом "Экспедиция", в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!