УАЗ рассказал, что изменилось в обновленном "Патриоте" - ФОТО

УАЗ показал в прямом эфире старт производства обновленного внедорожника "Патриот" и попутно рассказал про все изменения после модернизации машины, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. Правда, цены пока не названы, но известна дата, когда их озвучат.

Напомним, визуальных отличий обновленного УАЗ "Патриот" от прежнего не так уж и много, хотя опытные "уазоводы" новинку распознают сразу. Здесь 18-дюймовые колесные диски в новом дизайне, а изнутри на передних и задних стойках кузова, наконец-то, появились долгожданные ручки, облегчающие посадку. Но на прошлый "Патриот" эти ручки не поставить - отличается конструкция стоек кузова.

Обещают на УАЗе и более высокую коррозийную устойчивость кузова: с мая завод перешел на более стойкий к "рже" металлопрокат. Также добавлены специальные защитные пластины на стыках кузовных панелей, а часть дверных петель оцинкована.

На дверях появились новые 2-контурные уплотнители - у них другой профиль, они мягче (двери закрывать легче) и плотнее прилегают к проему, за счет чего в салоне станет тише и больше не должна протекать дверь багажника. Кроме того, с середины 2019 года УАЗ планирует перейти на новые дверные ручки и замки от фирмы "Кикерт".

Но главные изменения в обновленном "Патриоте" касаются агрегатов. Во-первых, важным нововведением станет новый передний мост от нового грузовичка УАЗ "Профи". За счет новых поворотных кулаков с увеличенным кастором "Патриот" должен стать более маневренным и стабильнее на прямой. Внедрена более жесткая рулевая трапеция и рулевой демпфер. Улучшенную плавность хода обеспечивают новые амортизаторы спереди и сзади, а также задние двухлистовые рессоры, которые на 6% мягче прежних трехлистовых. Вдобавок ради большего комфорта пассажиров второго ряда толщина заднего стабилизатора поперечной устойчивости уменьшена с 21 мм до 18.

УАЗ продолжает бороться с провисанием двери багажника. Заявляется, что каркас двери уже стал жестче, но процесс доработок продолжается и в 2019 году планируется внедрение нового фиксатора двери в проеме.

Во-вторых, обновленный УАЗ получает более мощный 150-сильный бензиновый двигатель ZMZ Pro - тоже от "Профи". Мотор стал более тяговитым: максимум крутящего момента в 235 Нм доступен уже с 2 650 об/мин (ранее было 217 при 3900 об/мин). Рабочий объем прежний (2,7 л), но у агрегата увеличилась степень сжатия и изменились фазы газораспределения, появилась усиленная головка блока цилиндров, двухрядная цепь, новые поршни, клапаны и распредвалы.

Пятиступенчатая механическая коробка передач также подверглась модернизации. Улучшена избирательность привода и уменьшены ходы рычага КПП и усилие на нем. Сам рычаг теперь составной, с демпфером холостого хода, улучшающим виброакустический комфорт. Шум и вибрации также "придушили" установкой нового сцепления фирмы LUK с демпфером - мотор теперь должно меньше трясти на холостых оборотах. Также на 20% уменьшилось усилие на педали сцепления благодаря новой выжимной пружине.

Еще внедорожнику улучшили шумоизоляцию в районе моторного щита и колесных арок (на арках теперь ставится мягкий подкрылок, снижающий шум от камней), перенастроили климатическую установку и доработали систему рециркуляции охлаждающей жидкости: предполагается, что это избавит автомобиль от проблемы запотевания стекол.

Впрочем, с началом продаж обновленного "Патриота" работы над усовершенствованием внедорожника не прекратятся. Уже весной 2019 года на рынке появится модификация с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач компании Punch Powertrain.

Шины Continental теперь входят в заводское оснащение.

Цены на обновленный УАЗ "Патриот" назовут 1 октября. Но машину уже можно заказать у официальных дилеров. Покупателям доступны исключительно полноприводные машины в исполнениях "Классик", "Оптимум", "Престиж" и "Максимум". И каждый из этих вариантов можно дополнить опциональным пакетом "Экспедиция", в который входят два оригинальных цвета кузова на выбор, лебедка, экспедиционный багажник, лестница, силовые пороги и внедорожные шины.