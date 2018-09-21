NASA засняло редкие светящиеся облака - ВИДЕО

NASA запечатлело редкое атмосферное явление - серебристые облака, которые также известны как ночные светящиеся или мезосферные облака, сообщает Science Alert.

Миссия NASA PMC Turbo проходила в июле в течение пяти дней. С ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу гигантский воздушный шар с семью камерами высокого разрешения и прибором LIDAR (устройством для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света). В итоге было получено шесть миллионов фотографий, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Исследователи надеются, что полученная информация поможет им лучше понять структуру верхней атмосферы Земли, чтобы улучшить прогнозирование погоды.

Серебристые облака - самые высокие облачные образования в мезосфере, возникающие на высоте 70-95 километров. Для их образования требуются большое количество водяного пара, очень низкая температура, наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращающиеся затем в кристаллы льда.

Наземный наблюдатель может увидеть эти светлые полупрозрачные облака только в сумерках.

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