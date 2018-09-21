В России заметили новые признаки глобальной катастрофы

Международная группа ученых обнаружила признаки нестабильности ледникового комплекса Вавилова, расположенного на Северной Земле. В последние годы подвижность ледяной шапки резко возросла и в 2015 году достигла 25 метров в день, хотя в середине прошлого века она не превышала нескольких сантиметров в день. Статья исследователей опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Считалось, что ледяные шапки, расположенные в северных широтах, отличаются особой устойчивостью перед глобальным изменением климата. Хотя из-за увеличения средней температуры атмосферы ледниковый покров в Арктике и Антарктике начинает уменьшаться, ученые не ожидали, что это в значительной степени коснется стабильных покровных ледников. Новые данные показывают, что последние оказались уязвимыми к потеплению, и их таяние может привести к увеличению уровня моря примерно на треть метра.

Как считают ученые, около 500 лет назад из-за осадков произошел небольшой сдвиг западной части ледникового комплекса в сторону моря. Когда нижняя часть ледника стала таять, он ускорился из-за уменьшения силы трения, однако при этом он начал таять еще быстрее. К 2015 году породы под комплексом стали очень скользкими, что значительно ускорило сползание ледника. Специалисты отмечают, что за 30 лет до 2015 года часть шапки продвинулась на два километра, а объем потерянного льда составил 1,2 кубических километра. В 2015-2016 годы растаяло 4,5 кубических километра льда.

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