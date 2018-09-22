Двенадцать знаменитых долгожителей делятся своими секретами

Возможно, источник вечной молодости - не более чем миф, но это еще не означает, что все надежды на долгую жизнь напрасны. Наши гены, безусловно, играют определенную роль в том, как долго мы живем, но это еще не весь секрет долголетия. Day.Az со ссылкой на Mixstuff расскажет читателям, что говорят некоторые известные люди, которым уже далеко за 90 или даже больше, о том, как жить долго и счастливо.

"Ты просто продолжаешь делать то, что любишь делать. Вот и все. Это очень просто. Любой, у кого есть большая страсть, без которой он не может жить, по-моему, должен просто держаться за нее, потому что это помогает жить. Я имею в виду, что это держит вас в форме, делает счастливым и занятым человеком. Безусловно, я до сих пор занят".

Рэндольф Хокансон, 103 года, американский пианист и профессор

"У меня нет свободного времени, потому что я постоянно работаю. Я думаю, именно это заставляет меня оставаться в форме. Продолжать работать после девяноста лет - это не каждому удается. Так что, я самая счастливая старая кошелка на двух ногах".



Бетти Уайт, 96 лет, американская актриса

"Мой кардиолог говорит: "Фрэнк, я хотел бы иметь такое сердце, как у тебя". Я ответил: "Если бы я знал секрет, я бы его запатентовал". Дело в том, что у меня в жизни было разное - удаление желчного пузыря, операции на открытом сердце, инфаркт, инсульт, застойная сердечная недостаточность, а теперь вот дефибриллятор.

"Какого черта я здесь делаю? Я не знаю, в чем дело. Честно, не могу сказать. У меня просто нет стрессов, которые выводят меня из себя. Я живу очень спокойной жизнью. Единственная ситуация, когда я ругаюсь, это в автомобиле. Я все еще вожу машину, но другие люди, о, как они ведут себя на дороге!"



Франк Хандлен, 101 год, американский художник

"Мне посчастливилось найти свою вторую половинку 63 года назад, и я считаю, что наш прекрасный брак и наши ночные беседы помогли мне пережить все невзгоды".



Кирк Дуглас, 101 год, американский актер, продюсер, режиссер и писатель

"Ключ к счастливой жизни, возможно, в том, что нужно прожить достаточно долго, чтобы оглянуться на все, что произошло с тобой и перестать переживать, потому что постоянно ждать чего-то и думать о том, что собираешься сделать - это всегда омрачает жизнь тревогой".



Генри Моргентау III, 100 лет, американский писатель и телеведущий, умер 10 июля 2018 года

"Я думаю, что подходящее слово - отношение. Вы должны быть активны, вы должны быть позитивно настроены, даже если все идет не так, как хотелось. Я думаю, что если вы позволите себе хандрить и жалеть себя, это отнимет у вас годы жизни".



Норман Ллойд, 103 года, американский актер, режиссер и продюсер

"Весь секрет жизни - умеренность. Мой девиз - всего понемногу".



Джесси Личако, 106 лет, кубинский филантроп

"Моя мантра - проснуться утром и сказать себе: "Этот день будет лучшим в моей жизни". Таким образом, я могу выдержать все. И еще, я люблю повторять себе: "Нет ничего такого, чего ты не можешь сделать".



Тао Порчон-Линч, 100 лет, американский мастер йоги и писатель

"Я просыпаюсь каждый день с благодарностью... Я здесь, у меня две руки и две ноги, и глаза все еще работают. Это уже причина для радости, если задуматься. Что касается немощи, это лишь часть игры. За все приходится платить, и сколько вы платите, зависит от того, как далеко вы собрались".



Герман Воук, 103 года, американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии

"Люди часто спрашивают меня, в чем секрет долголетия, и я всегда отвечаю одно и то же: любить жизнь. Любите простую жизнь, играйте со своими детьми, наслаждайтесь тем, что у вас есть, проводите время с хорошими и верными друзьями".



Дэвид Рокфеллер, 101 год, американский бизнесмен и филантроп, умер 20 марта 2017 года

"У меня на самом деле нет никакого секрета. Мне всегда нравилось бегать и ходить. Я практиковала йогу для тренировки дыхания задолго до того, как она вошла в моду. Раньше я обожала проснуться в полшестого утра и бежать на фермерский рынок, чтобы выпить чашечку кофе в кофейне у Чарли, а потом бежать домой".



Патрисия Морисон, 101 год, американская актриса и певица

"Это замечательно - жить долго. Пока человеку не исполнится 60 лет, легко работать для своей семьи и добиваться поставленных целей. Но в зрелые годы мы должны стремиться делать что-то для общества. С 65 лет я работал волонтером. Я все еще тружусь 18 часов в день, семь дней в неделю, и наслаждаюсь каждой минутой".



Доктор Шигеаки Хинохара, 105 лет, японский врач, педагог и писатель, умер 18 июля 2017 года

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