Загадка про стадо коров
22 сентября 2018 00:51 292
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную загадку про стадо коров.
У старого фермера было стадо коров, но поскольку он был не в ладах с арифметикой, то не мог посчитать их точное количество. Вместо этого старик каждый вечер выглядывал в окна своего домика, и если видел в каждом из окон по 6 коров, то считал, что всё в порядке.
Однажды вороватый сосед увёл половину стада, но фермер годами не замечал пропажу, поскольку продолжал видеть по 6 коров из каждого окна. Как такое возможно?
Ответ смотрите здесь.
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