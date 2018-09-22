В лаборатории впервые вырастили ткани пищевода

Несмотря на довольно высокую способность нашего организма к регенерации, с некоторыми повреждениями справиться мы все-таки не в состоянии. Именно поэтому развитие такого направления, как регенеративная медицина, является крайне важным. И недавно группа американских исследователей из Медицинского центра детской больницы Цинциннати смогла сделать важное открытие: им впервые в истории удалось в лабораторных условиях вырастить ткани пищевода, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Используя стволовые клетки, на сегодняшний день можно вырастить практически любые органы и ткани, но трахея в данном случае стоит особняком. Дело в том, что в процессе эмбриогенеза трахея и прилежащая к ней гортань развиваются из одних и тех же клеток, поэтому было важно выяснить, что же именно отвечает за развитие того или иного органа. И, по сообщению редакции журнала Cell Stem Cell, именно это и удалось сделать исследователям из США.

В ходе серии экспериментов на лабораторных животных ученые наблюдали, какие именно гены включались и выключались у них в процессе развития эмбрионов. Выяснилось, что основная роль в процессе развития трахеи и пищевода принадлежит гену Sox2. Если он включен, то из стволовых клеток-предшественников формируются ткани пищевода, а если выключен - клетки трахеи.

Далее при повторении эксперимента на клеточной структуре, воздействуя на стволовые клетки геном Sox2, удалось не просто вырастить клетки пищевода, но и "дорастить" его до длины в 800 микрометров. Более того, при сравнении биоптатов искусственно созданного органа и "оригинала" на клеточном уровне между ними не было никакой разницы. Как утверждают авторы работы, у новой технологии крайне хорошие перспективы.

"Новые органы помогут не только понять, как возникают различные врожденные дефекты развития пищевода, но и дадут возможность выращивать культуры клеток и ткани для трансплантации".

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