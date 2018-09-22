За полгода полета на Марс астронавты получат больше вреда, чем за всю карьеру - ИССЛЕДОВАНИЕ

Первый полет на Марс будет чрезвычайно опасным для здоровья астронавтов - в этом нет никаких сомнений. В мае 2017 года исследование на мышах показало, что члены первой пилотируемой миссии будут подвергнуты двукратному риску возникновения рака. Новое исследование ESA ExoMars доказывает, что участники первой миссии за 6 месяцев получат на 60% больше радиации, чем за всю свою карьеру, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Сотрудник Болгарской академии наук Йорданка Семкова объявила, что большая часть радиации будет поглощена астронавтами во время самого полета на планету. Напомним, что радиация исходит от космических лучей - заряженных атомов, движущихся в космосе.

Радиационные дозы, накопленные астронавтами в межпланетном пространстве, будут в несколько сотен раз больше, чем дозы, накопленные людьми за тот же период времени на Земле.

Астронавты будут подвержены радиации даже на поверхности Марса. У планеты нет толстой атмосферы и магнитного слоя, способных защитить их от вредных космических лучей. Именно поэтому ученым предстоит создать надежные антирадиационные жилеты.

Помимо разработки костюмов, ученые пытаются создать лекарство от последствий радиационного излучения. Например, в мае 2018 года сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско начали тестировать препарат PLX5622. Ожидается, что он предотвратит повреждение нервных тканей.

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