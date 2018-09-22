Почему СССР не отправил человека на Луну

Лунную гонку выиграли США. Советский Союз имел все шансы высадить человека на поверхность спутника первым, но все же будто нарочно отдал победу своему главному противнику. Со стороны победа США выглядит именно так. В реальности же СССР имел массу причин не отправлять космонавтов на Луну. О них расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.

В феврале 1966 года на Луну опустилась советская автоматическая станция "Луна-9". Первый аппарат в истории, сумевший добраться так далеко. Это эпохальное событие, после которого СССР оказался в шаге от победы над США.

Миссия советской пилотируемой экспедиции стартовала сразу же. Роль первого человека на Луне отдали Алексею Леонову, впервые в мире совершившему выход в открытый космос. В Музее науки экспонируется шарообразный лунный модуль ЛК-3 - именно его использовал Леонов для тренировок.

Но победить в лунной гонке Советский Союз просто не мог. Разработанная Королевым ракета-носитель Н-1 оказалась ровно в два раза менее мощной американской "Сатурн-5". Притом, на "Сатурне" было два больших двигателя, на Н-1 устанавливали 30 маленьких - больших делать просто не умели.

Все четыре пробных запуска Н-1 закончились неудачно. Советские конструкторы не оставляли попытки, но до полета "Апполона" в июле 1969 года сделать ничего не удалось.

Высадка американцев на Луну состоялась. Правительство СССР решило, что вторыми лететь к спутнику уже не имеет смысла. Туда отправили два "Лунохода" (кстати, изначально проектировавшиеся как транспорт). Так что, никакой особой тайны в отказе отправить советского космонавта на Луну нет в принципе ничего удивительного. Не хватило технических средств - вот и все.

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