Coca-Cola - секрет успеха самого известного бренда
Газировка Coca-Cola - один из самых популярных напитков в мире, который пьют в 200 странах, а узнаваемости марки позавидуют и модные дома, и ювелирные бренды. Day.Az со ссылкой на Рамблер представляет читателям краткую историю успеха самого известного бренда.
У "Кока-Колы" длинная история, её придумал в 1886 году фармацевт Джон Стит Пембертон. Изначально Пембертон разработал сироп, который следовало разводить водой, и позиционировал своё изобретение как средство от нервных недугов, усталости и стрессов, ведь в напитке содержался экстракт листьев коки. До 1903 года в нём можно было обнаружить небольшую порцию кокаина, который попадал в неё из листьев, но, когда вред кокаина был доказан, рецептуру слегка модифицировали.
В 1893 год рецепт сиропа Пембертона купил предприниматель Аса Григгс Кэндлер, прибывший в США из Ирландии. Его компания начала производить напиток "Кока-Кола". Кэндлер усовершенствовал рецепт и стал рекламировать новинку, используя нестандартные методы. Например, бизнесмен поставлял в аптеку бесплатную партию напитка, но взамен просил адреса постоянных посетителей аптеки и потом рассылал им купоны на бесплатную дегустацию.
Познакомившись со сладким напитком, люди охотно его покупали. В ход пошли и сувениры с логотипом, что тоже способствовало популярности. В итоге к 1902 году Coca-Cola стала самым известным в США напитком.
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