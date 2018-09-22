Девять странных научных оправданий того, что люди пока не нашли инопланетян

Где все инопланетяне? Однажды ночью 60 лет назад физик Энрико Ферми посмотрел в небо и задал себе вопрос: "Где все?", имея в виду именно внеземную жизнь. По его мнению, галактика должна была буквально наполниться всевозможной жизнью, напоминающей земную и не очень. Сегодня ученые знают только, что во Вселенной существуют миллионы и даже миллиарды планет, способных поддерживать жизнь. Почему же за долгую историю эта жизнь так и не протянула руку (или тентаклю) людям?

Может быть, Вселенная слишком большая, чтобы ее можно было с легкостью преодолеть. Может быть, инопланетяне сознательно нас игнорируют. Может быть, любая цветущая цивилизация обречена на самоуничтожение (как мы, например, если не перестанем заниматься ерундой).

Может быть и что-то другое, намного более странное. Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News представляет читателям девять странных ответов, которыми ученые пытались оправдать парадокс Ферми.

Инопланетяне скрываются в подземных океанах

Если люди хотят пообщаться с внеземной жизнью, возможно, нам потребуется несколько ледоколов. Некоторые считают, что инопланетная жизнь заточена в секретных океанах, погребенных глубоко внутри замороженных планет.

Подповерхностные океаны жидкой воды имеются у нескольких спутников в нашей Солнечной системе и могут быть весьма распространены в Млечном Пути. Физик NASA Алан Стерн считает, что подводные миры, похожие на эти, могут быть идеальны для развития жизни, даже если негостеприимные условия на поверхности могли бы навредить любой жизни. "Падения метеоритов и солнечные вспышки, сверхновые поблизости, орбитальный сосед, ядовитая атмосфера - ничто из этого не помешало бы жизни под землей", говорит Стерн.

Для инопланетян это прекрасно, но из этого также следует, что мы никогда не сможем найти их при помощи телескопа. Стоит ли нам ожидать, что они свяжутся с нами? По мнению Стерна, эти твари живут так глубоко, что неизвестно, знают ли они о существовании неба над головой.

Инопланетяне заточены на "суперземлях"

Нет, суперземля - это не родина супергероев. В астрономии этим термином обозначают тип планет с массой в 10 раз больше земной. Исследования звезд вылились в кучи таких миров, которые могли бы иметь подходящие условия для существования воды в жидком виде. А значит, инопланетная жизнь могла бы эволюционировать на суперземлях по всей Вселенной.

К сожалению, мы вряд ли встретимся с этими инопланетянами. Согласно исследованию, опубликованному в апреле, планета с массой в 10 земных также будет иметь скорость убегания в 2,4 раза больше, чем Земля; преодоление этого притяжения может сделать запуск ракеты и космическое путешествие практически невозможным.

"На более массивных планетах космические полеты будут в разы дороже", говорит автор исследования Михаэль Хиппке, исследователь из Обсерватории Зоннеберга в Германии. "Инопланетяне будут под арестом на собственной планете".

Мы ищем не там (потому что все инопланетяне роботы)

Люди изобрели радио в 1900-х годах, но первый компьютер появился в 1945 году, а сегодня устройства массового производства способны производить миллиарды вычислений в секунду. Полномасштабный искусственный интеллект может быть буквально за углом, и футуролог Сет Шостак считает, что этого достаточно, чтобы пересмотреть наш подход к поиску разумных инопланетян. Проще говоря, нам нужно искать машины, а не маленьких зеленых человечков.

"Любое инопланетное общество, которое изобретает радио, которое мы можем услышать, уже через несколько столетий изобретет новый метод связи, а затем и преемников", говорит Шостак в 2016 году. "Я думаю, это важно, потому что преемники - это машины".

По-настоящему развитое инопланетное общество может быть целиком населено сверхразумными роботами, утверждает Шостак, и это должно повлиять на наш поиск инопланетян. Вместо того, чтобы бросать все силы на поиск других пригодных для жизни планет, нам стоило бы поискать места, которые были бы более привлекательными для машин - скажем, места с большим количеством энергии, например, центры галактик. "Мы ищем аналоги нас самих, - говорит Шостак, - но я не знаю, какой будет большая часть интеллекта во Вселенной".

Мы уже нашли инопланетян (но не понимаем этого)

Благодаря популярной культуре, слово "чужой", вероятно, вызывает у вас образ жуткого гуманоида с большим блестящим черепом. Это прекрасно для Голливуда, но саботирует наш поиск инопланетной жизни, о чем написала группа психологов из Испании в начале этого года.

В ходе небольшого исследования ученые попросили 137 человек посмотреть на изображения других планет и найти на них признаки инопланетных зданий. Среди всех этих изображений прятался небольшой человек в костюме гориллы. Поскольку участники эксперимента искали непосредственно инопланетную жизнь, лишь 30% из них заметили "гориллу".

В реальности, инопланетяне вряд ли будут хоть чем-то похожи на обезьян. Может быть, их даже при помощи света и звуковых волн не возможно увидеть. Какой вывод можно сделать из этого исследования? Наше собственное воображение и отношение накладывает ограничения на поиск внеземной жизни. Если мы не будем учиться раздвигать наши рамки постижимого, мы не увидим даже гориллу под носом.

Люди убьют всех инопланетян (или уже убили)

Чем ближе мы подбираемся к инопланетянам, тем ближе мы к их уничтожению. Так считает физик-теоретик Александр Березин.

Вот его логика: любая цивилизация, способная исследовать свою собственную солнечную систему, должна быть на пути неограниченного роста и расширения. Как мы знаем по Земле, это расширение зачастую дорого обходится для небольших организмов, стоящих у него на пути. Березин говорит, что принцип "разделяй и властвуй" вряд ли исчезнет, когда мы найдем инопланетян - если мы вообще их заметим.

"Что, если первая жизнь, которая получит возможность межзвездных путешествий обязательно уничтожит всех конкурентов, чтобы подпитать собственное распространение?", писал Березин в марте. "Я не думаю, что высоко развитая цивилизация будет сознательно уничтожать другие формы жизни. Она просто не обратит на них внимания, подобно строительной бригаде, которая уничтожает муравейник, чтобы построить небоскреб - ей просто незачем его сохранять".

Инопланетяне запустили изменение климата (и погибли)

Когда население планеты сжигает ресурсы быстрее, чем планета их поставляет, не за горами катастрофа. Мы это прекрасно знаем из наших отношений с климатом на Земле. Почему же инопланетное, жадное энергетически сообщество не может попасть в такую же ситуацию?

По мнению астрофизика Адама Франка, это не только возможно, но и чрезвычайно вероятно. В начале этого года Франк запустил ряд математических моделей для проверки того, как гипотетическая инопланетная цивилизация могла бы пережить взлет и падение, если бы высосала все ресурсы планеты. Плохие новости заключаются в том, что в трех из четырех сценариев их общество разрушается и большая часть популяции вымирает. И только если общество рано замечает проблему и сразу переключается на чистую энергию, цивилизация выживает. Это значит, что, если инопланетяне существуют, высоки шансы на то, что они уничтожат себя до того, как мы их встретим.

"Во всем пространстве и времени бывают победители - которые смогли увидеть грядущее и предотвратить его - и проигравшие, которые не смогли совладать с ситуацией и потеряли цивилизацию", говорит Франк. "Вопрос в том, в какой категории хотим оказаться мы?".

Инопланетяне не смогли развиться достаточно быстро (и погибли)

Еще одно оправдание из категории "инопланетяне уже мертвы". Вселенная может изобиловать гостеприимными планетами, но нет никакой гарантии, что они будут существовать достаточно долго, чтобы жизнь смогла развиться. Согласно исследованию Австралийского национального университета от 2016 года, влажные, скалистые планеты вроде Земли очень нестабильны для зарождения жизни; если инопланетная жизнь и захочет жить в таком мире, у нее будет очень небольшое окно для развития (всего несколько миллионов лет).

"Между первыми тепловыми ударами, замерзанием, изменением атмосферы и нарастающим парниковым эффектом, поддержание жизни на влажной, скалистой планете в пригодной для жизни зоне может быть похоже на попытку прокатиться на диком быке - большая часть жизни свалится", пишут авторы. "Жизнь во Вселенной может быть редкой не потому, что ей сложно начать, а потому что ей сложно продержаться первый миллиард лет".

Темная энергия разрывает нас на части

Вселенная расширяется. Медленно, но верно, галактики разлетаются, далекие звезды становятся все тусклее для нас, и все благодаря загадочной, невидимой субстанции, которую ученые называют темной энергией. Они считают, что через пару триллионов лет темная энергия так растянет Вселенную, что даже земляне не смогут увидеть света галактик за пределами наших ближайших соседей по космосу. Это жутко: если мы не исследуем Вселенную до этого, мы можем не исследовать ее больше никогда.

"Звезды станут не только ненаблюдаемы, но и недостижимы", говорит астрофизик Дэн Хупер. Это значит, что нам стоит поторапливаться, если мы хотим найти каких-нибудь инопланетян - и быть на шаг впереди темной энергии, расширяя пределы владений нашей цивилизации.

Конечно, это будет нелегко. Возможно, нам придется двигать звезды.

Поворот сюжета: мы и есть инопланетяне

Вы вышли из дома и увидели инопланетянина. Ваш почтальон с другой планеты. Ваш сосед тоже. Ваши родители и братья с сестрами - инопланетяне, инопланетяне и еще раз инопланетяне.

По крайней мере, такие выводы можно сделать, если придерживаться теории панспермии. Если вкратце, эта гипотеза утверждает, что большая часть жизни, которую мы видим на Земле сегодня произошла не здесь, а была засеяна здесь миллионы лет назад метеорами-переносчиками бактерий с других миров.

Сторонники этой теории предполагали, что осьминоги, тихоходки и люди были засеяны из разных частей галактики - но, к сожалению, нет никаких реальных доказательств в поддержку этой теории. Только один большой контраргумент: если бактерии, несущие человеческую ДНК, эволюционировали на другой планете неподалеку, почему мы не видим следов человечества где-либо еще кроме Земли? Даже если эта гипотеза окажется правдоподобной, она по-прежнему не даст ответа на вопрос Ферми: "Где все?".

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