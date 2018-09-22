Как Великий смог погубил 12 тысяч человек в Лондоне

Долгое время отношения лондонцев и туманов были похожи на романтические. И ведь действительно, представляя Лондон, в мыслях сразу всплывают образы закутавшихся в пальто людей, которые пробираются через густой туман. Впрочем, такие туманы были не только в давние времена. В 1952 году столицу накрыл жуткий смог, который держался четыре дня и унес с собой жизни 12 тысяч людей. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на anews.com.

Этот ужас начался 5 декабря, когда несколько факторов сошлись вместе. Из-за долгих холодов жители пытались обогреть свои дома, и в итоге изо всех дымоходов шел дым. Также к этому дыму прибавились тяжелые выхлопы заводов, которые расположились по всему городу. Помимо прочего ко всему добавилось и новое явление для города - автомобили, и это уже не говоря об антициклоне, который сыграл злую шутку: не давал подняться смогу вверх. В итоге дым накапливался, пока город не стал черным.

Во время "Великого Смога" видимость была настолько ужасна, что люди не могли разглядеть даже собственных ног. Жителям приходилось оставлять машины на улице и бежать в поисках убежища, хотя в помещениях было не лучше. Во всем этом тумане люди не могли найти ни родных, ни друзей, но позже их обнаружили мертвыми в своих домах, где, казалось бы, они должны быть в безопасности.

Кому-то даже удавалось добраться до госпиталя, несмотря на то, что скорая помощь перестала работать. По словам медсестер, пациенты были с посиневшими губами, пытались дышать, но дым только сильнее удушал. В течение четырех дней от дыма погибло 4000 человек. Впрочем, многие здоровые жители Лондона смогли выжить. Больше всего пострадали дети, пожилые, а также хронические курильщики.

Закрывались школы, аэропорты и автовокзалы, погибал скот. Когда животные умерли, после вскрытия оказалось, что их внутренности почернели от дыма, а мясо нельзя употреблять в пищу. Темнели дома на улицах, даже одежда жителей пропитывалась ядовитым дымом, а нижнее белье темнело. ​

Спустя 4 дня ветер унес большую часть смога, но многим это уже не помогло. В течение следующих недель скончалось еще 8000 человек от болезней, которые спровоцировал удушливый дым.

После этого инцидента власти приняли закон, который запрещал использовать уголь на фабриках и во время обогрева жилых домов.

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