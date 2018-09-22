Некоторые из тех людей, которые только начали посещать тренажерный зал или фитнес-центр, даже не подозревают, что существует ряд негласных правил, которые должны соблюдать люди на тренировках. Day.Az со ссылкой на anews.com представляет читателям некоторые такие негласные правила поведения в тренажерном зале.

Полотенце

В крупных фитнес-залах полотенце является обязательным требованием для допуска к тренировкам. Используйте его во время упражнений, подкладывая под себя на тренажерах. Так вы не будете оставлять следы пота после себя.

Духи и дезодоранты

Поверьте, аромат парфюма в сочетании с запахом, который источает ваше тело во время упражнений, сложно назвать приятным. Если категорически не можете без дезодоранта, выбирайте хотя бы нейтральный аромат.

Освободите тренажер после подхода

Когда вы отдыхаете между подходами, не стоит оставлять бутылку воды или личные вещи на тренажере. Вероятно, кто-то из других посетителей зала хочет воспользоваться им сейчас.

Громкие разговоры

Идеальным вариантом и вовсе будет оставить телефон в раздевалке. Как минимум это поможет сделать вашу тренеровку гораздо эффективнее, а также избавит окружающих от надоедливых звуков бесконечного разговора. Исключением может стать только действительно важный звонок. Однако, беседуя в зале по телефону, следите за уровнем громкости своего голоса.

Взял - положи на место

Это очень просто: гантели, блины, утяжелители и прочий инвентарь после использования следует возвращать на свое место.

Пространство

Соблюдайте расстояние и следите за тем, чтобы не оказаться слишком близко к другому человеку, который занимается. Ведь вы можете не только испортить ему подход, но и попасть под нечаянный удар. Кроме того не стоит загораживать зеркало, если сзади вас есть люди. Большинство используют зеркало чтобы следить за правильностью техники.

Не знаешь - спроси инструктора

Не докучайте другим посетителям тренажерного зала бесконечной чередой вопросов. Если вы не разбираетесь во многих вещах, лучше оплатите тренировку с инструктором.

В раздевалке

Пока вы поправляете прическу или сушите волосы, не смущайте других посетителей своим голым видом - как минимум завернитесь в полотенце. Также не стоит занимать половину скамейки, несмотря на то, что вы пришли раньше всех, и у вас самая большая сумка. И напоследок: будьте вежливыми и поздоровайтесь с присутствующими, когда заходите в раздевалку. ​

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