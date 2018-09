Появилось первое видео с Хоакином Фениксом в образе Джокера - ВИДЕО

Режиссер Тодд Филлипс разместил в пятницу в своем Instagram видеозапись, на которой актер Хоакин Феникс запечатлен в образе злодея Джокера. Фильм об этом персонаже комиксов издательства DC Comics, являющемся врагом супергероя Бэтмена, как ожидается, выйдет на экраны кинотеатров в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пробы камеры (со звуком). Джокер", - говорится в подписи к видео, которое продолжается около полуминуты. Феникс смотрит в камеру, которая медленно приближается к его лицу, ближе к концу записи он начинает широко улыбаться. Несколько раз на лицо актера проецируется размытое изображение загримированного Джокера.

За кадром звучит песня Laughing (1969) канадской рок-группы The Guess Who. На нумераторе, показанном в начале записи, значится имя "Артур". Ранее не этой неделе Филлипс разместил в Instagram фотографию Феникса с подписью "Артур". Как отмечают издания, специализирующиеся на новостях шоу-бизнеса, так будут звать персонажа, роль которого исполнит актер.

О том, что Джокера в фильме Филлипса сыграет Феникс, сообщил в начале года журнал Variety. Выход картины запланирован на 4 октября 2019 года.

Хоакин Феникс - лауреат кинопремии "Золотой глобус", обладатель музыкальной премии Grammy. Он трижды был номинирован на "Оскар". В прошлом году актер получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском фестивале за роль в фильме "Тебя здесь никогда не было" (You Were Never Really Here, 2017). Феникс, в частности, известен публике ролью римского императора Коммода в фильме Ридли Скотта "Гладиатор" (Gladiator, 2000).

Тодд Филлипс является режиссером комедии "Мальчишник в Вегасе" (The Hangover, 2009).

