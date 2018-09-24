Ford построил свой ответ Tesla Semi - ФОТО

В рамках выставки коммерческого транспорта в Ганновере компания Ford продемонстрировала собственное видение грузового будущего - прототип автономного тягача с электрическим двигателем под названием F-Vision Future. Его уже окрестили конкурентом Tesla Semi, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Очертаниями кабины концепт Ford F-Vision Future Truck напоминает мотоциклетный шлем. Создатели прототипа, специалисты из совместного турецко-американского предприятия Ford Otosan, заявляют, что при разработке внешности грузовика вдохновлялись образами киновселенной Marvel - по всей видимости, своей кабиной грузовик должен вызывать ассоциации с неким супергероем.

В целом же грузовик создавался с прицелом на максимально низкое аэродинамическое сопротивление: он получил оригинальный передний бампер со светодиодной оптикой, характерные облицовки боковин, двери, выполненные заподлицо с кузовными панелями и весьма тонкие пилоны в средней части кабины, на которых расположены видеокамеры - они играют роль зеркал заднего вида.

Утверждается, что в конструкции концепта активно использовались ультралегкие материалы, однако о том, как они повлияли на запас хода, не сообщается. Ford вообще предпочли не раскрывать технических характеристик концепта, ограничившись заявлением об электрической силовой установке и системе автономного управления 4 уровня - предположительно, с большинством дорожных ситуаций грузовик сможет справляться самостоятельно, но контроля человека все же требует.

Сообщается также о некоей интерактивной панели в передней части тягача, на которую могут выводиться сообщения для окружающих - не исключено, что имеются в виду предупреждения о работе в автономном режиме.

О серийных перспективах Ford F-Vision Future Truck также не было сказано ни слова.