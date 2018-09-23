BMW X6M впервые поиграл мускулами на публике - ФОТО

Компания BMW активно готовится к смене поколений кросс-купе X6. Она, правда, случится не ранее следующего года, но на тесты уже вышел не только стандартный вседорожник, но и его заряженная версия, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru. И она, по слухам, окажется весьма мощной и быстрой.

Судя по опубликованным в глобальной Сети шпионским фото (на этот раз они не имеют официального происхождения, как в случае с BMW X4M), большое кросс-купе сохранит динамичный силуэт с сильно заваленными задними стойками. Учитывая статус X6M, внешнюю агрессию кросс-купе дизайнеры марки дополнят некоторыми яркими деталями.

Прототип, к примеру, уже обзавелся расширенными колесными арками с более крупными колесными дисками, развитым передним бампером с крупными воздухозаборниками (воздухозаборники появились и на передних крыльях), а также "счетверенной" выхлопной системой. Разглядеть что-то большее пока не позволяет камуфляж.

Между тем, появилась некоторая информация о силовом агрегате, который предположительно будет устанавливаться на BMW X6M. По слухам, мотор будущий кроссовер разделит со спортседаном М5 (и, к слову, с BMW X5 M) - на седане 4,4-литровый V8 с турбонаддувом развивает около 600 л.с. Предполагается, что для пары "горячих" вседорожников отдачу мотора могут дополнительно увеличить. У М5, вероятнее всего, позаимствуют и систему полного привода, а это означает, что кроссовер сможет становиться "немножко заднеприводным".

Интересно, что среди стандартных модификаций BMW X6 будет полностью заднеприводная версия - она получит индекс sDrive 40i и, вероятнее всего, окажется самой доступной модификацией. Обещан новому кросс-купе и недавний восьмицилиндровый мотор от купе 8 серии, где он развивает 530 л.с. - по всей видимости, такой двигатель получит самая мощная версия из стандартных под обозначением M50i.

Дебютировать новое поколение семейства BMW X6 должно уже в следующем году, но в продажу поступит, скорее всего, ближе к 2020 году.