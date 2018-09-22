Монстра с огромной пастью обнаружили в Тихом океане - ВИДЕО

Неизвестное существо с огромной пастью увидели исследователи The Nautilus Team, когда изучали подводные глубины Тихого океана. Большая часть его тела состоит из рта, которым он заглатывает добычу, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

По размеру животное небольшое, но это не мешает ему ловить своих жертв, даже превосходящих его по размеру. Отмечается также, что подводный монстр крайне быстро передвигается по морскому дну.

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