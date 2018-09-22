Ученые: количество людей с болезнью Альцгеймера утроится к 2060 году

Болезнь Альцгеймера - наиболее распространенная форма деменции, связанная с образованием в мозге отложений бета-амилоидов и конгломератов тау-белка, входящего в состав нейронов. Это приводит к потере нейронов и синаптических связей в коре головного мозга. Чем она опасна, как ее выявить и можно ли ее вылечить, рассказывает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ранние симптомы болезни Альцгеймера включают небольшие проблемы с памятью, незначительное нарушение исполнительных функций, например, способности к планированию, апатию. Со временем симптомы прогрессируют - пациент все хуже запоминает новую информацию, страдает от проблем с координацией движений, перестает узнавать знакомых и родных. Появляются расстройства речи, спонтанная агрессия, иногда - недержание мочи. На последней стадии болезни пациент не в состоянии заботиться о себе самостоятельно. Он может полностью утратить речевые навыки. Двигательная активность почти полностью исчезает, пациент оказывается вынужден находиться в постели. Питаться самотоятельно он также не способен. Смерть наступает обычно вследствие стороннего фактора, такого как пролежневая язва или пневмония, а не по вине собственно болезни Альцгеймера.

Среди факторов риска развития болезни Альцгеймера - черепно-мозговые травмы, инсульты, токсическое воздействие на мозг.

Также свой вклад вносят сидячий образ жизни, загрязнение воздуха, курение и потребление алкоголя, лишний вес, нехватка социальных контактов. Заболеваемость растет с возрастом - если вероятность заболеть в 65-80 лет равна 5%, то у людей старше 80 лет заболеваемость возрастает до 25%. В ряде случаев заболевание обусловлено генетически.

Ряд заболеваний способствует развитию болезни Альцгеймера. В их числе - сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз.

На ранних стадиях для диагностики болезни Альцгеймера используются тесты, проверяющие память и другие интеллектуальные функции. Также применяются методы визуализации мозга, в том числе компьютерная томография и магнитно-резонансная томография.

Также недавно был разработан тест на обоняние, способный выявить первые признаки заболевания. Нейробиологи уже давно связывают потерю обоняния с начальной стадией развития болезни Альцгеймера.

В эксперименте приняли участие 300 человек, их средний возраст составил 63 года. Хотя бы один родитель каждого из них страдал от болезни Альцгеймера. Участникам было предложено различить образцы нескольких запахов: бензина, лимона и жевательной резинки. У 100 человек исследователи также взяли на анализ спинномозговую жидкость.

Как оказалось, у тех, кто испытывал наиболее выраженные трудности с различением запахов, в спинномозговой жидкости была самая высокая концентрация белков, ассоциированных с болезнью Альцгеймера.

"Несмотря на распространенность болезни Альцгеймера, лечение от нее еще не найдено. Однако если мы сможем отсрочить появление симптомов на пять лет, это вдвое сократит их тяжесть", - отмечают исследователи.

Вылечить болезнь Альцгеймера пока невозможно. Доступные на сегодняшний день методы терапии способны лишь незначительно повлиять на ее симптомы.

Общемировая заболеваемость на 2006 год оценивалась в 26,6 млн человек, а к 2050 году число больных может вырасти вчетверо. К 2060 году, по оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США, от болезни Альцгеймера будут страдать почти 14 млн американцев - в три раза больше, чем сегодня. Одна из причин, по мнению специалистов - эффективное лечение других старческих и хронических заболеваний.

Хотя развитие болезни Альцгеймера тесно связано с выработкой бета-амилоидов, направленные на взаимодействие с ними экспериментальные лекарства раз за разом терпят неудачу. Исследователям из Королевского колледжа Лондона удалось установить причину - оказывается, когда бета-амилоиды уничтожают синапс, нервные клетки начинают вырабатывать еще больше бета-амилоидов.

"Мы выявили механизм обратной связи, благодаря которому бета-амилоиды запускают свою дальнейшую выработку, - говорит ведущий автор исследования Кристина Эллиотт. - Это важный шаг на пути к пониманию болезни. Новые данные подчеркивают важность ранней терапии".

Ключевым элементом выявленного механизма стал белок Dkk1, стимулирующий выработку бета-амилоидов.

Ранее уже было установлено, что он редко обнаруживается в мозге молодых людей, но с возрастом его количество возрастает. Исследователи предполагают, что следует разрабатывать препараты, влияющие на выработку Dkk1.

Среди рекомендуемых профилактических мер - здоровое питание, физические и интеллектуальные нагрузки. Недавнее исследование показало, что предотвратить когнитивные нарушения пожилым людям способны помочь видеоигры, например, Super Mario 64.

Участниками эксперимента стали 33 человека 55-75 лет. Ученые разделили их на три группы, одна из которых играла по полчаса в день в Super Mario 64, другая - впервые в жизни брала уроки игры на фортепиано, а третья ничего не делала.

Спустя полгода исследователи сделали всем участникам МРТ и попросили их пройти тесты на мышление. Выяснилось, что у тех участников, которые играли в видеоигру, увеличился объем серого вещества в гиппокампе и мозжечке (области, играющей важную роль в контроле баланса и движений) и улучшилась краткосрочная память. У тех, кто играл на фортепиано, объем серого вещества увеличился в мозжечке и дорсолатеральной префронтальной коре, области, отвечающей в том числе за планирование и принятие решений. У группы, которая не делала ничего, наблюдалась определенная степень атрофии этих участков мозга.

"3D-видеоигры задействуют гиппокамп для создания когнитивной карты - представления о виртуальной среде", - поясняют авторы работы. Они рассчитывают, что полученные результаты будут использованы для дальнейших исследований в области борьбы с болезнью Альцгеймера, так как существует связь между объемом гиппокампа и риском развития заболевания.

Одним из наиболее известных людей с болезнью Альцгеймера был бывший президент США Рональд Рейган.

Диагноз был поставлен в 1994 году, когда Рейгану было 83 года. Он сообщил об этом американцам в письме.

"Мне сказали недавно, что я - один из миллионов американцев, которым предстоят страдания от болезни Альцгеймера... В настоящее время я чувствую себя хорошо, - писал Рейган. - Я надеюсь прожить остаток дней, которых Господь даровал мне на этой земле, делая вещи, которые я всегда выполнял... Сейчас я начинаю путешествие, которое приведет меня к закату моих дней. Я знаю, что Америка всегда будет блестящим городом на холме впереди. Спасибо вам, друзья мои. Да благословляет вас всегда Господь".

С годами болезнь медленно разрушала умственные способности Рейгана. Он мог узнавать только некоторых людей, включая жену Нэнси. Однако он продолжал вести активный образ жизни, гулял по парку близ своего дома и по пляжам, регулярно играл в гольф и часто посещал свой офис. Рейган скончался 5 июня 2004 года.

Также болезнь Альцгеймера поразила бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Об этом стало известно в 2005 году. К этому моменту "железная леди" уже почти не вела общественную жизнь после пережитых в 2002 году микроисультов. Тэтчер скончалась ранним утром 8 апреля 2013 года на 88-м году жизни от инсульта.

От болезни Альцгеймера страдает принц Уэльский Чарльз, сын королевы Великобритании Елизаветы II. В 2009 году принц делал заявление о важности изучения деменции и способов ее лечения. Тогда он писал: "Я понимаю тот огромный эффект, который оказывает деменция на жизнь людей и на жизнь тех, кто о них заботится. К сожалению, в будущем деменцию будут диагностировать все чаще, а эмоциональное, социальное и экономическое бремя, с которым мы все столкнемся, если эта угроза останется незамеченной, будет катастрофической". В 2011 году ему был поставлен этот диагноз.

В 2005 году заболевание было диагностировано у российской актрисы Маргариты Тереховой, прославившейся ролью Миледи в "Трех мушкетерах". По словам дочери, сейчас актриса уже даже перестала разговаривать. Для нее понадобилось нанять сиделку - Тереховой сложно справляться с повседневными делами самостоятельно.

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