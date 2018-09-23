Как средства для уборки приводят к ожирению детей

Использование при уборке дезинфицирующих средств может изменить микрофлору кишечника детей и спровоцировать ожирение, выяснили канадские ученые. Они не призывают полностью отказываться от применения дезинфицирующих средств, но рекомендуют сократить частоту их использования.

Дезинфицирующие средства, которые используются при уборке дома, могут провоцировать развитие ожирения у детей, выяснили канадские исследователи из Альбертского университета. Результаты работы были опубликованы в журнале Canadian Medical Association Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

О таких последствиях чрезмерного использования чистящих и дезинфицирующих средств, как, например, хрипы при дыхании, было известно довольно давно, а вот связь между этими средствами и массой тела практически не изучалась. Однако ранее было установлено, что у страдающих ожирением подростков в моче наблюдается высокий уровень триклозана - антибактериального и противогрибкового агента широкого спектра действия. Он активно используется в моющих и чистящих средствах, а также в средствах личной гигиены - мыле и дезодорантах. Также в экспериментах с поросятами было установлено, что использование аэрозолей, содержащих дезинфицирующие средства, приводит к изменению микрофлоры кишечника. Эти данные подтолкнули исследователей выяснить, как использование дезинфицирующих средств сказывается на детях.

Ученые проанализировали образцы кишечной микрофлоры 757 детей 3-4 месяцев, а также выяснили, какие чистящие и дезинфицирующие средства использовали их родители для уборки в доме. Им удалось установить выраженную связь между использованием дезинфицирующих средств, изменениями в бактериальном составе микрофлоры детей и массой их тела в возрасте 1-3 лет. При этом экологически чистые средства не повышали риск развития ожирения.

"Мы обнаружили, что у детей, живущих в домах, где по меньшей мере раз в неделю применяются дезинфицирующие средства, в два раза чаще наблюдалось повышенное содержание бактерий Lachnospiraceae в микрофлоре в возрасте 3-4 месяцев, - рассказывает ведущий автор исследования Анита Козырски. - Когда они достигали трех лет, их индекс массы тела был выше, чем у детей, не подвергавшихся частому воздействию дезинфицирующих средств".

Исследовательница не призывает отказываться от использования дезинфицирующих средств, но отмечает, что не стоит ими злоупотреблять.

Младенчество - ключевой период в развитии кишечной микрофлоры, поясняет Козырски. "Все начинается с нескольких видов бактерий, но их количество увеличивается в течение первого года жизни, - говорит она. - Примерно к трем годам у нас формируется микрофлора, которая останется с нами на всю жизнь. Изменения в ней, которые могут произойти, например, при использовании антибиотиков, как правило, являются временными и микрофлора возвращается к исходному состоянию".

Изменения в состоянии микрофлоры младенцев оказались связаны именно с дезинфицирующими средствами - остальные чистящие и моющие средства на нее не влияли. Помимо роста количества бактерий Lachnospiraceae у детей, в домах которых применялись дезинфицирующие средства, наблюдалось снижение в микрофлоре числа бактерий Haemophilus и Clostridium.

У детей, родители которых использовали экологически чистые средства, наблюдалось уменьшение числа энтеробактерий, включая кишечную палочку. У детей, подвергавшихся воздействию дезинфицирующих средств, отмечалась обратная картина.

После поправки на ряд факторов, таких, как масса тела матери до беременности, применение антибиотиков и т. п., исследователи выявили четкую зависимость между частотой использования дезинфицирующих средств, выраженностью изменений микрофлоры и избыточным весом в дальнейшем.

"Мы установили, что ежедневное использование дезинфицирующих средств значительно повышало у детей риск увеличения численности бактерий семейства Lachnospiraceae в кишечной микрофлоре и развития ожирения к трем годам", - заключают авторы работы.

При этом исследователи отмечают, что использование экологически чистых моющих средств не снижало риск ожирения дополнительно. Они связывают это с тем, что матери детей, в семьях которых использовались такие средства, в целом были склонны к более здоровому образу жизни до беременности и дети унаследовали от них здоровую микрофлору.

"Антибактериальные чистящие средства способны изменять микрофлору младенцев и повышать риск ожирения в будущем, - пишут ученые. - Поскольку это первое исследование такого рода, необходимо дальнейшее изучение эффекта на других выборках. Требуются также исследования на животных".

"На данном этапе я хотела бы сказать, что наши выводы свидетельствуют о том, что не следует злоупотреблять дезинфицирующими средствами, - поясняет Козырски. - Я хочу подчеркнуть, что наше исследование касалось активного их использования".

Также исследователи планируют выяснить, что будет происходить с организмом детей из этого исследования дальше.

Следующая оценка их состояния произойдет по достижении восьмилетнего возраста - ученые проверят, как изменения микрофлоры и развившееся ожирение скажутся на возможности развития резистентности к инсулину, риске развития астмы и других опасных заболеваний.

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