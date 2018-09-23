Что едят зрители в кинотеатрах мира, кроме попкорна

Привычка совмещать пищу духовную и обычную в кинотеатрах появилась еще в начале прошлого века. Конечно, в самые первые шикарные "синематографы" попкорн не пускали: владельцы заведений держали марку и привлекали солидную клиентуру. В конце двадцатых киноиндустрия открылась более широкой публике - с появлением звука не нужно было уметь читать субтитры. Хруст и запах просочились и в кино. Day.Az со ссылкой на passion.ru расскажет, что еще едят в кинотеатрах в различных странах мира.

Феерия вкусов!

Взлет популярности попкорн пережил после второй мировой, когда с сахаром в Америке было достаточно напряженно. Газировка и сладости стали менее доступны, а вот с кукурузой сорта маис дела обстояли прекрасно. К кому же кинопрокатчики наконец заметили, что попкорн является весьма мотивирующим средством для посетителей и стали продавать его во всех фойе. У нс же попкорн стал популярен в начале 90-х и с тех пор не сдает позиции. Интересно, что сегодня в ряде кинотеатров самая большая статья дохода - это попкорн, а не билеты. Продажа попкорна не уменьшается даже в кризис, более того - все время появляются новые вкусы, от томатного до мандаринового. Однако не во всех странах привычки киноманов повторяют американские традиции. Не попкорном единым жив зритель. Главные критерии для киноеды - чтобы не пачкалась, не слишком остро (ну или приятно) пахла, была достаточно легкой (чтобы растянуть удовольствие, а не насытиться за 5 минут). Очень важно, чтобы есть можно было руками. А таких блюд немало.

Израиль - фалафель

В Израиле в кино едят фалафель. В качестве основы для этого снэка берется вареный нут, который потом раздавливали до пюреобразного состояния, получая пасту, богатую растительными белками. В нее добавляют всевозможные пряности и ингредиенты - от кориандра, перца и кунжутных семян до лука, чеснока и тмина. Пряная смесь скатывается в шарики и обжаривается в масле, посыпается кунжутом и упаковывается в питу.

Финляндия - конфетки

Cinema-food Финляндии - это жалатиновые конфетки. С разнообразными вкусами, всевозможных цветов и форм. Продаются во всех кинотеатрах и поедаются в огромных количествах. Специалитетом Финляндии являются конфеты из салмиака. Секрет в хлориде аммония. Это вещество (нашатырь) дает характерный аромат, к которому добавляются соль и сахар. Содержание салмиака не должно превышать 7%. Остальная часть - это крахмал, желатин, соль, древесный уголь, который определяет традиционный цвет, иногда добавляют и ароматические вещества, например ментол.

Индия - самосы

В Индии едят самосы - пирожки с разнообразной начинкой оригинальной формы. Пикантные, сытные и хрустящие. Тесто для самосов замешивается пресное, иногда слоеное, а вот начинка может быть любой. Чаще всего используют картофель, бобы, морковь, горошек, стручковую фасоль, лук. Традиционно добавляют много острых специй: чили, зиру, кориандр, куркуму и др. Обжариваются индийские "пирожки-треугольники" в большом количестве масла и подаются горячими.

Китай - семечки и сушеные кальмары

В кинотеатрах Китая принято есть чернослив, семечки и даже сушеных кальмаров. Их, кстати, тоже легко приготовить самим: нарезать кольцами, обсушить бумажным полотенцем, посолить, добавить молотую паприку и ароматные приправы. Выложить ровным слоем на противень, застеленный пекарской бумагой в разогретую до 80 градусов духовку, дверца должна быть приоткрыта на 1,5 - 2 сантиметра. Сушить примерно час, затем выключить духовку и оставить еще примерно на столько же.

Нидерланды - полезные конфеты

В Нидерландах распространены лакричные конфеты с различными добавками. На вкус специфические, так что без увлекательного фильма много и не съешь, зато полезные. Корень солодки и его сок (это и есть лакрица) содержит в себе огромное количество биологически активных веществ и витаминов, которые помогут справиться с кашлем и другими простудными заболеваниями, укрепить иммунитет, наладить пищеварение.

Тайвань - куриный попкорн

На Тайване для просмотра фильмов покупают "куриный попкорн". Чтобы его приготовить, надо нарезать филе курицы на совсем небольшие кусочки, перемешать с мелко нарезанным чесноком, солью и перцем, оставить мариноваться минут 20. Кусочки обвалять в муке, затем опустить в йогурт, потом - снова в муку. Выложить все кусочки на решетку и дать им постоять 15 минут. За это время кляр застынет и при приготовлении не возникнет никаких проблем: плотная корочка на мясе хорошо схватится. Обжаривать кусочки надо не более 4 минут.

Южная Корея - каштаны

В Южной Корее в кино ходят с жареными каштанами. Этот "французский" снэк полезен - в нем мало жиров, много белка. В составе есть холин, который способствует нормализации уровня холестерина в крови и витамины группы В. Для приготовления надо промыть каштаны, каждый слегка проткнуть, выложить в сковороду, накрыть влажной салфеткой. Закрыть сковороду и на минимальном огне прожарить примерно 20 минут. Время от времени помешивать и смачивать салфетки. Каштаны готовы, когда скорлупа при надавливании трескается.

И еще не "покорн"

Словом, чтобы "заедать" эмоции в кино, попкорн не обязателен, можно отыскать более оригинальные и полезные варианты. Например, отлично подойдут тыквенные семечки, подсушенные на сковороде. Такой перекус стабилизирует давление, может снять приступы тошноты при токсикозе, а ещё помочь наладить пищеварение. Любителям сладкого подойдет виноград кишмиш - можно не возиться с косточками. К тому же он самый мелкий, это обстоятельство растянет удовольствие на весь фильм. Неплохо заходят в кино ржаные сухарики. Их можно делать самим, а для усиления вкуса добавить пряности: сладкую венгерскую паприку, немного чёрного или красного перца, молотый кумин или тмин.

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