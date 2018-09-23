Какие подарки, приносят неудачу

Подарки призваны дарить радость и дарящему, и получателю. Но некоторые вещи не стоит принимать и преподносить в дар. Считается, что они могут привлечь неудачи и привести к неприятным последствиям. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям, какие подарки, по убеждению некоторых, приносят неудачу.

Кошелек

Тут надо уточнить, что само по себе качественное и красивое портмоне является прекрасным подарком. Главное правило - нельзя дарить (и принимать) пустой кошелек. Считается, что это принесет безденежье. Поэтому в портмоне должна лежать хотя бы символическая сумма.

Зеркала

Все наверняка знают, что зеркала издавна наделяли мистическими свойствами. Его называют и "порталом" в потусторонний мир, и отмечают способность накапливать негативную энергию... Даже если вы человек не слишком суеверный, все равно об этом вспомните. Кстати, наши предки считали, что преподнесенное в подарок девушке зеркало способно отнять у нее красоту.

Полотенце

Этот весьма распространенный подарок, оказывается, тоже имеет "дурную славу". Одна из самых популярных примет - дарить полотенце к беде. Все потому, что этот предмет на Руси использовался в погребальных обрядах.

Пустая посуда

Часто на праздники преподносят всевозможные сервизы, наборы посуды и другие бытовые принадлежности. Говорят, что это не самый лучший вариант подарка: пустаю посуда может принести "пустоту" и в ваш дом.

Мыло

Мыло ручной работы, конечно, очень красиво, но лучше покупать его себе. Поскольку есть несколько негативных примет, связанных с этим предметом для гигиены. Для начала стоит упомянуть, что мыло может принести слезы и неприятности. А еще наши предки верили, что полученное в подарок мыло способствует негативной атмосфере в семье: в вашем доме будут постоянные ссоры и конфликты.

Жемчуг

Тут все просто: дарить жемчуг - к слезам.

Часы

Про это знают, наверно, все: этот аксессуар не стоит дарить любимому человеку. Считается, что после такого подарка пара обязательно расстанется. Кстати, можно снизить риски, отдав за подарок монетку. Такой же "фокус" проходит и с ножами, которые дарить также не рекомендуется.

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