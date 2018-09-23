Точный гороскоп на воскресенье

Cамостоятельность, своеволие и эмоциональность - вот что отличает сегодняшний гороскоп. Это прекрасный день для того, чтобы проявить инициативу, творческий подход, придумать новый проект. Бытовая текучка не будет вызывать у вас энтузиазм, зато любые нестандартные идеи и задачи воспримутся на "ура". День хорош для глобальных замыслов и великих свершений, однако не склоняет к тому, чтобы искать общий язык с окружающими, так что важные обсуждения и переговоры лучше отложить на потом.

Овен

Сегодня день Овна будет наполнен флюидами творчества! Даже если он далек от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, ему будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг - практически в любой области Овен сегодня способен проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды гороскопа советуют ему поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Телец

Телец будет настроен мечтательно - даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Тельца реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Тельцов, но особенно - тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Телец способен видеть фантастические сны, а днем - грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Близнецы

Сегодня - день, когда в жизнь Близнецов может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: "Я на улицах не знакомлюсь" или: "Вечером лучше дома посижу". Преодолев свою инертность, Близнецы не пожалеют: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Рак

Раку будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах - ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Рака внимательности и терпения, он способен делать ошибку за ошибкой. Если же на Рака станет кто-то давить, требуя от него выполнения обязательств, Рак и вовсе способен взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Раку заниматься лишь тем, что ему самому интересно, - другие проекты у него все равно обречены на провал.

Лев

Лев будет уверен в своих действиях и склонен до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, он способен многого добиться, однако звезды гороскопа советуют ему обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитый Лев сегодня случайно кого-то не обидел и не задел (а такое вполне вероятно), ему стоит действовать по формуле: "Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе". Это поможет избежать конфликтов.

Дева

В сердце Девы будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что она делает. Звезды гороскопа наделяют ее вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Дева способна применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал сегодняне знает границ! Все, с чем Дева будет соприкасаться, она способна окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Деве сегодня держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Весы

Весы рискуют с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Весы не вырвутся из замкнутого круга, то посвятят текучке весь день. Звезды гороскопа предупреждают Весы о том, что сегодня такой образ действий им не выгоден. Пытаться сделать все сразу - значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Весы только впустую потратят время и силы.

Скорпион

День для Скорпиона обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Скорпион давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею - если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Скорпионов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, сегодня способны изменить его жизнь.

Стрелец

Стрельца ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как "дважды два", вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Стрельца может оказаться и "семь", и даже "корень из десяти". Другими словами, Стрелец может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением на сегодня будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Козерог

Энергия у Козерога будет бить не то что ключом - фонтаном! Благодаря этому он имеет шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно ему помешать, - это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Козерог сегодня может большую часть из того, за что взялся, бросить на полпути, а остальную часть - доделать кое-как. Чтобы впоследствии ему не пришлось исправлять недоделки, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.

Водолей

Звезды гороскопа обещают, что дела у Водолея уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи - во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Водолей заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Рыбы

Рыбы способны на многое! Звезды гороскопа дадут им ясно почувствовать, что их счастье - в их собственных руках! "Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!" - эта формула должна стать для них путеводной звездой. День наделяет Рыб такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Они способны держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Рыб есть амбициозный, нацеленный в будущее план, - сегодня самое время начать действовать!

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