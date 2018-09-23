СМИ рассказали о новой спутнице Аль Пачино

Американский актер Аль Пачино обзавелся новой возлюбленной. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным портала, 78-летний артист на протяжении нескольких месяцев встречается с 39-летней израильской актрисой и певицей Меитал Дохен. Их неоднократно видели вместе в ресторанах и на различных мероприятиях.

"Поначалу они старались держать отношения в тайне, но сейчас они их больше не скрывают", - сказал источник.

При этом неясно, где и когда встретились Аль Пачино и Дохен. В настоящий момент актриса проживает в Лос-Анджелесе.