СМИ рассказали о новой спутнице Аль Пачино
23 сентября 2018 09:53 349
Американский актер Аль Пачино обзавелся новой возлюбленной. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным портала, 78-летний артист на протяжении нескольких месяцев встречается с 39-летней израильской актрисой и певицей Меитал Дохен. Их неоднократно видели вместе в ресторанах и на различных мероприятиях.
"Поначалу они старались держать отношения в тайне, но сейчас они их больше не скрывают", - сказал источник.
При этом неясно, где и когда встретились Аль Пачино и Дохен. В настоящий момент актриса проживает в Лос-Анджелесе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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