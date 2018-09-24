Точный гороскоп на понедельник

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для того, чтобы посвятить день трудовым подвигам и карьере. Звезды предполагают высокую работоспособность, самостоятельность и терпение: самое время разгрести рабочие завалы. А вот в общении с коллегами вас могут ждать не самые приятные моменты. В плане любви день хорош для нежных, чувственных и глубоких отношений, но никак не для флирта или мимолетных знакомств. Шумные вечеринки тоже противопоказаны. Из мероприятий подойдут те, которые затрагивают глубинные струны души, вроде похода на хороший спектакль или прогулки под луной. Впрочем, и просто проведя вечер дома наедине друг с другом, вы не пожалеете.

Овен

звезды гороскопа советуют Овну уделить особое внимание близким людям. Даже если у него много работы, стоит вырваться из-под гнета дел, чтобы побыть вместе с теми, кто ему дорог. Возможно, Овен уже давно не разговаривал с близким человеком по душам, а может, между ними накопились взаимные претензии и обиды? Для того чтобы все исправить, Овну сегодня не обязательно выяснять отношения. Прогулка по парку, поход в кафе или в кино, совместное приготовление ужина - самые простые дела, сделанные вместе, вернут в его сердце мир и покой. А что в жизни может быть важнее?

Телец

гороскоп Тельца не предполагает избытка реалистичности - Телец способен поверить в чудеса! Вполне возможно, что какие-то события, которым он станет свидетелем, не будут укладываться в материалистические представления о мире. Возможно, сегодня Телец испытает чувство дежавю или на его глазах произойдет удивительное событие, совпадение или явление. А может быть, между Тельцом и симпатичным Некто пробежит любовная искра. Почему бы и нет? Ведь любовь - это тоже чудо, которое наука пока не смогла объяснить.

Близнецы

Сегодня - день, когда успех Близнецам принесут только простые, консервативные пути. Если они отважатся на смелый эксперимент или понадеются на экспромт, то пожалеют. Впрочем, гороскоп сегодня и не склоняет Близнецов к творческим решениям, побуждая действовать только наверняка. Журавлям в небе Близнецы сегодня предпочтут надежную синицу в руке, и результат не заставит себя ждать: консервативный подход поможет им не только в делах, но и в общении, и в личной жизни.

Рак

звезды гороскопа то и дело будут склонять Рака давать окружающим советы, причем советы эти будут весьма дельными! Рак будет это делать просто так, по велению души, когда его никто не просит. Ну а если уж к нему обратятся за помощью, то он сумеет отлично (не только словом, но и делом) эту помощь оказать. Единственное "но": тем, кого он сегодня облагодетельствует, надо приготовиться к активной критике с его стороны. Рак безжалостно укажет на все их ошибки и недочеты.

Лев

звезды гороскопа предвещают Льву не самый благоприятный день, однако причиной этого будут не столько внешние обстоятельства, сколько он сам. Лев будет склонен раздражаться на все, его способна вывести из себя любая мелочь! Из-за этого возможны конфликты, обиды и недоразумения с окружающими. Чтобы этого избежать, Льву необходимо сегодня свести общение к минимуму и заняться чем-нибудь позитивным - например, сходить на фитнес или посмотреть жизнерадостный фильм.

Дева

Сегодня - день, когда с самого утра все может валится у Девы из рук. Она способна ощутить упадок сил, но худшее, что она может при этом сделать, - это начать подхлестывать себя! Увы, но гороскоп не склоняет Деву к трудовым (да и вообще любым другим) подвигам, и с этим необходимо смириться. Пытаясь взяться за сложные дела, Дева рискует их провалить. Чтобы день не принес разочарований, Деве придется расслабиться и плыть по течению. Пусть она многого сегодня не успеет сделать, но зато и не сможет ничему навредить.

Весы

Весам необходимо быть деликатнее с окружающими, особенно с близкими людьми, хотя звезды гороскопа, увы, не будут их к этому склонять. Их нетерпимость и требовательность могут стать источником конфликтов. Если же взаимные обвинения не входят в сегодняшние планы Весов, им придется идти на разумные компромиссы. И чтобы никого не обидеть, следовать нехитрому правилу: "Не делай и не говори другим того, чего не желаешь себе".

Скорпион

звезды гороскопа будут требовать от Скорпиона внимания и заботы по отношению к тем, кто находится с ним рядом. Возможно, речь идет о работе, и от Скорпиона понадобится поделиться своими знаниями и опытом. А может быть, в помощи будет нуждаться друг, и Скорпиону придется выслушать его и поддержать. Может даже возникнуть ситуация, которая поставит Скорпиона перед выбором - помогать ли кому-то деньгами, служебным положением, связями? Звезды гороскопа сегодня советуют Скорпиону, если это в его силах, помочь, - сделанное добро обязательно к нему вернется, а мир станет светлее и лучше.

Стрелец

Сегодня - день, когда окружающие способны вылить на голову Стрельца немало критики. Это может проявляться в разной форме - от ласкового подшучивания близких до резкого недовольства начальства. Даже малейшие просчеты Стрельца будут бросаться в глаза окружающим, ну а если ошибок нет, они их с удовольствием придумают. Чтобы день не принес Стрельцу огорчений, ему стоит отнестись ко всему с долей юмора. Или же последовать совету из анекдота: "Хочешь избавиться от критики? Ничего не говори, ничего не делай и будь никем".

Козерог

звезды гороскопа предупреждают Козерога о том, что от его глаз скрыто что-то важное! Возможно, за его спиной плетется интрига, а он об этом пока даже не подозревает; кто-то незаметно вставляет ему палки в колеса, вредит карьере или распускает слухи за спиной. Чтобы все это не нанесло делам и репутации Козерога ущерб, звезды советуют ему сегодня держать глаза и уши открытыми для любой информации. А, кроме того, есть смысл посоветоваться с теми, кто знает все обо всех - благо такой полезный человек есть практически в любом коллективе.

Водолей

Сегодня в Водолее проснется бухгалтер! Ему будут отлично удаваться любые дела, требующие внимательности, терпения и пунктуальности. Благодаря этим качествам, ему не составит труда прочитать в договоре все, что написано мелким шрифтом, или разобрать завалы рабочего стола. Особенно хорошо сегодня Водолей будет считать деньги: гороскоп на этот день благоприятен для вложений, инвестиций, планирования домашнего бюджета и разумных трат. Покупки, сделанные сегодня, способны радовать Водолея долгие годы, так что звезды советуют ему выбраться на шоппинг.

Рыбы

Сегодня во всех делах на первом месте у Рыб будет стоять свое "Я"! Гороскоп на этот день наделяет их огромными запасами уверенности в себе, склоняя к эгоцентризму. Из-за этого Рыбы будут склонны принимать решения единолично, не прислушиваясь к мнению других, зато будьте уверены: эти решения будут продиктованы их заботой о том, как лучше. Правда, у окружающих самоуверенное поведение Рыб сегодня вряд ли найдет понимание, так что при всех их благих намерениях не исключены конфликты и противодействие со стороны.

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