Стала известна дата выхода третьей части «Kingsman»

23 сентября 2018 18:44

У англо-американского фильма "Kingsman: Золотое кольцо" появится продолжение. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что режиссером и автором сценария продолжения шпионского боевика по-прежнему останется Мэттью Вон. В работе над сценарием ему снова будет помогать Джейн Голдман.

Согласно имеющейся информации, третий фильм о частном международном разведуправлении Kingsman выйдет на экраны 8 ноября 2019 года. Точных данных о содержании фильма и задействованных в съемках актерах не приводится.

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