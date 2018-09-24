Учёные: Алкоголь убивает больше людей, чем СПИД

По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь всё чаще становится причиной преждевременной и внезапной смерти, обгоняя по скоротечности и количеству некоторые неизлечимые заболевания. Эксперты ВОЗ подсчитали: алкоголь становится причиной каждой 20-й смерти на планете, обгоняя даже такие заболевания, как ВИЧ и СПИД. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Life.ru, пишет Medical Express.

Печальная статистика, в основном, касается мужчин: 3/4 жертв алкогольного отравления или последовавшего за употреблением отказа внутренних органов и раньше "баловались" алкоголем. При этом исследователи заметили, что злоупотребление алкоголем делает всех людей более восприимчивыми к инфекционным заболеваниям, таким как туберкулез, ВИЧ и пневмония.

В 2016 году ВОЗ официально зафиксировала чудовищное количество погибших от воздействия алкоголя - почти три миллиона человек, что составляет почти 5,5 процента от общего числа смертей за год. Для сравнения учёные приводят смертность от неизлечимых заболеваний - смертность от ВИЧ/СПИД в 2016 году составила только 1,8 процента от общего числа погибших.