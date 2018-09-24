72-летний дедушка разыграл молодежь в тренажерном зале - ВИДЕО

Сейчас в Сети можно найти множество роликов, в которых спортсмены гримируются под стариков и приходят разыграть молодых атлетов на спортивную площадку. Однако на этот раз дедушка настоящий, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Мужчина уже давно занимается бодибилдингом и много раз становился победителем на мировых чемпионатах в своей возрастной категории.

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