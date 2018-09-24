Британцы впервые протестировали устройство для вылова космического мусора

Британский спутник под названием RemoveDebris ("Убрать свалку") продемонстрировал технологию захвата космического мусора при помощи сети. Этот эксперимент стал первым в серии испытаний по уборке обломков космических аппаратов и других отходов на орбите. Эксперимент проводился в 300 км над Землей, сообщает BBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На видео, которое снял спутник, видно небольшой предмет размером с коробку для обуви в 6-8 метрах от корабля Космического центра при Университете Суррея. Спутник выпускает сеть, которая быстро расправляется и захватывает коробку. "Он сработал именно так, как мы и ожидали, - рассказал директор центра Гуглиельмо Аглиетти. - Цель вращается, так что нельзя предсказать, как будет вести себя конкретный кусок мусора, но вы четко можете увидеть, что сеть его фиксирует".

Если бы захват не был экспериментальным, сеть была бы прикреплена к спутнику, который потом потащил бы мусор за собой. Но так как это была демонстрация, сеть и коробку оставили в космосе на небольшой высоте, чтобы они в течение нескольких месяцев сгорели в атмосфере.

Вскоре RemoveDebris испытает новую систему фотосъемки, которая поможет лучше отслеживать космический мусор. Позже, возможно, в начале 2019 г., инженеры протестируют гарпун, зацепляющий фрагменты отходов. Также RemoveDebris планирует развернуть большую мембрану, похожую на парус, которая будет очищать высокие слои атмосферы и отправлять мусор ниже на сгорание.

На орбите Земли находятся более 7,5 тыс. т мусора, от старых ракетных сегментов до маленьких инструментов, которые роняют космонавты. NASA сообщает, что количество объектов в космосе больше 10 см приближается к 20 тыс., их суммарная масса - к 8 тыс. т, большая часть фрагментов - это обломки космических аппаратов.

Чем больше кораблей запускается, тем больше на орбите появляется мусора и тем больше вероятность с ним столкнуться. Космические отходы могут повредить метеоспутники и спутники GPS, столкновения могут стать помехой для телефонных и телевизионных сигналов.

Давно существуют правила по сокращению мусорной нагрузки на орбите - есть рекомендации ООН, стандарт ISO. Однако единого международного договора в этой области нет, и иногда страны действуют в ущерб общим интересам.

Ученые предлагают разные решения этой проблемы - например, сбивать мусор спутниками на солнечном парусе и воздушными взрывами, сжигать лазером или электромагнитной пушкой с поверхности Земли. Сотрудник NASA Николас Джонсон предлагает запустить в космос воздушный шар диаметром 1,8 км с пористой оболочкой, которая будет захватывать мелкие фрагменты, гасить их скорость и отправлять сгорать в атмосферу. Французский инженер Джонатан Миссель разработал спутник, который захватывает обломки, а потом раскручивает их и выбрасывает в сторону Земли. Японские инженеры придумали проект электродинамического невода, в который попадает отработавший спутник. Пока же в основном применяются пассивные меры защиты: спутники или маневрируют на орбите и уворачиваются от обломков, или продолжают существовать за счет бронированных корпусов и щитков.