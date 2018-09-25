Ученые назвали необычный способ быстрее похудеть
Австрийские и британские ученые из Университета Квинсленда и Университета Плимута обнаружили зависимость скорости похудения от визуализации конечного результата и мотивации. Пресс-релиз научной статьи опубликован на сайте EurekAlert!, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В исследовании участвовали около 140 добровольцев. Их разделили на две группы. В одной команде проводили мотивационные беседы, в другой - стремились визуализировать конечный результат, представить, как будут чувствовать себя после похудения, что смогут себе позволить без лишнего веса.
После шести месяцев "визуализаторы" сбросили в среднем четыре килограмма, а остальные - лишь килограмм. За следующие полгода участники первой группы избавились еще от шести килограммов. В свою очередь, испытуемые, с которыми проводили мотивационные беседы, потеряли за тот же период времени приблизительно полкилограмма.
Одна из авторов методики, профессор Джеки Эндрейд объяснила, что образы оказывают сильное эмоциональное воздействие. По ее словам, в эксперименте использовались воображаемые паттерны для укрепления уверенности людей в возможности достигнуть своих целей. Эти представления поддерживали мотивацию людей, когда те сталкивались с проблемами в период похудения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Точный гороскоп на вторник
Британцы впервые протестировали устройство для вылова космического мусора
Учёные: Алкоголь убивает больше людей, чем СПИД
Созданы дома-оригами для колонизации Луны и Марса - ФОТО
Первая в мире мясная лабораторная колбаса
Найдено письмо Галилея, которым он обманул инквизицию
В Иране задержали подозреваемых в причастности к теракту на параде
Назван лучший гол сезона по версии ФИФА - ВИДЕО
Мэй подтвердила, что представит новые предложения по Северной Ирландии
Криштиану Роналду установил "плаксивый" рекорд в Лиге чемпионов
Стало известно, о чем Трамп будет говорить на Генассамблее ООН
Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в гибели Ил-20
ООН "очень близка" к объявлению голода в Йемене
В Украине выпал первый снег
На Тунис обрушился самый мощный ливень в истории: есть жертвы
Иностранные спонсоры массово бегут из Армении - ИЗ-ЗА ПАШИНЯНА
На севере Индии из-за ливней погибли не менее одиннадцати человек
Глава ЦРУ объявила войну наркотикам в США
-
24 Сен. 17:29 7 126
-
24 Сен. 10:53 5 493
-
24 Сен. 14:31 3 843
-
24 Сен. 17:49 3 353
-
24 Сен. 16:27 2 800