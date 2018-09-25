Убивает организм: названа серьезная опасность популярной диеты
Диетологи клиники "Бригам Уоменс" в Бостоне выяснили, что кетогенная диета, популярная у знаменитостей и спортсменов, не столько помогает организму, сколько увеличивает шансы на развитие серьезных заболеваний, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
В рамках исследований микрофлоры кишечника и состояния внутренних органов нескольких групп людей ученые пришли к выводу, что организм не только начинает использовать жиры в качестве основного источника энергии, но и "переучивает" пищеварительную систему, что в перспективе может привести к анорексии и сбоям в работе органов пищеварения, сообщает Science Alert.
Кроме резкой потери веса кетогенная диета способна вызывать критические колебания уровня глюкозы в крови, что может привести к развитию серьезных заболеваний, связанных с поджелудочной железой, вплоть до диабета.
Ученые отмечают, что данная диета хороша, если придерживаться ее в течение короткого периода времени - от двух недель до месяца, - но постоянное пребывание в "низкоуглеводном" стрессе организм может и не выдержать.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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