Невероятный тюнинг: фургон Chevrolet превратили в дом-галерею - ВИДЕО

Канадский художник Иван Бенич, уставший от переездов, в середине 70-х годов прошлого века задумал создать свой собственный дом на колесах. По задумке артиста, такое жилище позволило бы не только сэкономить деньги, но и дало бы возможность значительно упростить работу по перевозке и разгрузке картин, передает Day.Az со ссылкой на segodnya.ua.

Загоревшись проектом, Иван вложил больше двух лет своего труда в превращение старенького Chevrolet Cosmic Cruiser в совершенно новый, никем до того не исследованный автомобиль. Фургон от Шевроле был занижен и урезан на чуть больше, чем 15 сантиметров. Потом его удлинили до 10 метров.

Одной из главных деталей внешнего вида является необычный угол отношения лобового стекла к земле. Почти все работы над кузовом он проводил самостоятельно, и оригинальными остались только ручки на дверях спереди.

Вскоре ко всем модификациям добавились 4 дополнительных колеса, кастомная аэрография снаружи, сделанная самим художником, и еще более острый нос автомобиля. Салон совмещает в себе очень длинный кемпер и лимузин: там есть место и богатым креслам, и двуспальной кровати.

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