Вот как выглядит интерьер "заряженного" Skoda Kodiaq RS - ФОТО

Накануне мировой премьеры в Париже компания Skoda постепенно рассекречивает самую мощную и самую быструю версию кроссовера Skoda Kodiaq. Свежие фото проливают свет на салон новинки, который оказался уж очень "спортивным", передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Компания Skoda опубликовала фотографии интерьера самого мощного, но при этом максимально практичного кроссовера Skoda Kodiaq RS. Выглядит салон, надо сказать, весьма не "по-семейному". Во-первых, RS-версия получила спортивные кресла-ковши с интегрированными подголовниками. Уже в базе такие сиденья отделаны кожей с "карбоновым" тиснением, алькантарой с перфорацией, а также опоясаны красной прострочкой и украшены логотипами vRS.

Тема карбона и алькантары с ромбовидным узором развивается декоративными вставками на передней панели и дверных картах. Во-вторых, Skoda Kodiaq RS обзавелся спортивным рулем с перфорированной кожей и скошенным нижним сегментом. Из других мелочей - иной рычаг коробки DSG и накладки на педали из нержавейки. Вдобавок к этому уже в базе будет предлагаться "виртуальная" приборная панель с возможностью индивидуальной настройки и специальной графической схемой Sport.

Визуально "заряженный" Kodiaq можно будет опознать по черной рельефной решетке радиатора, опциональному цвету Race Blue с эффектом "металлик", по логотипам RS с красной литерой "v" (victory, победа).

Заметной особенностью экстерьера станут колесные диски размерностью R20 - никогда раньше таких крупных колес на "Шкодах" не было. Плюс новые бамперы, выхлопные трубы и "кристаллические" светодиодные фары Full LED, которые входят в стандартную комплектацию.

А еще здесь самый мощный в истории Skoda дизельный мотор - 2,0-литровый агрегат BiTDI с двойным турбонаддувом мощностью 240 л.с. с крутящим моментом в 500 Нм. Наконец, Skoda опять-таки впервые будет использовать в своем автомобиле усилитель звука двигателя и выхлопа, симпоузер, который называется Dynamic Sound Boost. Система создает акустические эффекты в соответствии с текущим режимом движения.