Вот как выглядит интерьер "заряженного" Skoda Kodiaq RS - ФОТО
Компания Skoda опубликовала фотографии интерьера самого мощного, но при этом максимально практичного кроссовера Skoda Kodiaq RS. Выглядит салон, надо сказать, весьма не "по-семейному". Во-первых, RS-версия получила спортивные кресла-ковши с интегрированными подголовниками. Уже в базе такие сиденья отделаны кожей с "карбоновым" тиснением, алькантарой с перфорацией, а также опоясаны красной прострочкой и украшены логотипами vRS.
Тема карбона и алькантары с ромбовидным узором развивается декоративными вставками на передней панели и дверных картах. Во-вторых, Skoda Kodiaq RS обзавелся спортивным рулем с перфорированной кожей и скошенным нижним сегментом. Из других мелочей - иной рычаг коробки DSG и накладки на педали из нержавейки. Вдобавок к этому уже в базе будет предлагаться "виртуальная" приборная панель с возможностью индивидуальной настройки и специальной графической схемой Sport.
Визуально "заряженный" Kodiaq можно будет опознать по черной рельефной решетке радиатора, опциональному цвету Race Blue с эффектом "металлик", по логотипам RS с красной литерой "v" (victory, победа).
Заметной особенностью экстерьера станут колесные диски размерностью R20 - никогда раньше таких крупных колес на "Шкодах" не было. Плюс новые бамперы, выхлопные трубы и "кристаллические" светодиодные фары Full LED, которые входят в стандартную комплектацию.
А еще здесь самый мощный в истории Skoda дизельный мотор - 2,0-литровый агрегат BiTDI с двойным турбонаддувом мощностью 240 л.с. с крутящим моментом в 500 Нм. Наконец, Skoda опять-таки впервые будет использовать в своем автомобиле усилитель звука двигателя и выхлопа, симпоузер, который называется Dynamic Sound Boost. Система создает акустические эффекты в соответствии с текущим режимом движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!