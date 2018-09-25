Грабитель-растяпа рассмешил соцсети - ВИДЕО

Неуклюжий налетчик пошел "на дело" в полуспущенных штанах и с игрушечным пистолетом, передает Day.Az со ссылкой на 5-tv.ru.

Курьезная сцена ограбления в американском магазине электроники собирает сотни "лайков" и "репостов" в соцсетях. Камера наблюдения запечатлела случившийся с "гангстером" позор во всех деталях. Плотный мужчина в темных очках очень уверенно входит в помещение, приближается к прилавку, эффектным жестом достает оружие - и вдруг пистолет вылетает из его руки и падает прямо под ноги опешившей продавщицы. Грабитель судорожно пытается исправить ситуацию: он готов лихим прыжком перескочить через стойку и вернуть "ствол", но внезапно меняет планы и поспешно убегает прочь из магазина. В кадре показывается сотрудница торгового заведения - оказывается, она успела завладеть оружием. Разбойник, тем временем, уже на улице - и там с ним едва не приключается новый конфуз - слишком свободные штаны сползают с него, так что он с трудом удерживается на ногах.

Особую курьезность инциденту придает еще и то, что оружие, с которым пошел "на дело" налетчик-дилетант, по всей видимости было игрушечным.

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