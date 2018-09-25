Учёные восстановили кости человека стволовыми клетками

Теперь лечение переломов может занять пару недель, а не месяцев, как при традиционной терапии, передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Исследователи из Стэнфорда "вывели" отдельный тип стволовых клеток, отвечающих за укрепление костных образований, пишет Engadget. Перебор особенностей экспрессии генов с помощью машинного обучения позволил учёным выявить отдельные типы клеток, способных восстанавливать поражённые участки кости, "ускоряя" доставку медицинских препаратов и усиливая их действие.

Учёные отмечают, что с помощью инъекций стволовых клеток удастся вылечить не только переломы, но и распространённые артриты и остеопорозы различной тяжести. Кроме того, в ближайшее время учёные приступят к первым опытам по выращиванию искусственных костей, которые, как конструктор, можно будет "вставлять" на повреждённые участки. Такие кости будут иметь повышенную прочность и будут адаптироваться к особенностям организма.