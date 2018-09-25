В Париже представят новый Mercedes-Benz B-Класса - ФОТО

Компания Mercedes-Benz анонсировала свои планы на Парижский автосалон. Помимо уже показанных "в онлайне" Mercedes-AMG A 35 и кроссовера GLE производитель намерен показать и новое поколение компактвена, который перед камерами фотошпионов отсвечивал реже остальных, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Одной из мировых премьер "Мерседеса" на автосалоне в Париже станет новое поколение В-класса. Об этом гласит официальное сообщение пресс-службы Mercedes-Benz, приправленное эскизами выставочного стенда немецкой марки.

Технических подробностей о компактвэне пока нет никаких, равно как и его изображений. Заглавное изображение - всего лишь компьютерный рендер. Вероятнее всего, платформу и оформление интерьера новый В-класс разделит с нынешней генерацией семейства А-класса.

Производитель же заявляет пока лишь о том, что компактвэн станет более спортивным внешне и более комфортабельным и просторным внутри, при этом новинке обещан "авангардный" интерьер с "уникальным дизайном" и новейшей мультимедийной системой MBUX. Иными словами, В-Класс получит архитектуру салона с двумя цифровыми панелями - приборки и мультимедийной системы.

Моторная гамма В-класса, по всей видимости, переедет на новинку в полном составе с соплатформенного А-класса (мощностью от 116 до 224 л.с.), хотя компания Mercedes-Benz уже успела уведомить, что двигатели компактвэна стали чище и экономичнее. Вполне можно ожидать, что производитель не будет ждать начала выставки (автосалон откроется для посетителей 4 октября), а рассекретит недостающие подробности в ближайшеие дни.

По всей видимости, следом за В-классом время сменить поколение настанет для кроссовера GLA, а также "четырехдверного купе" CLA.