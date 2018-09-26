Физики раскрыли тайну "радио-аномалий" конца Второй мировой войны

Загадочные аномалии, периодически возникавшие в радиоэфире Британии в 1943-1945 годах, оказались своеобразным "эхом" массовых бомбардировок городов Германии авиацией союзников. Об этом пишут физики, опубликовавшие статью в журнале Annales Geophysicae, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Удивительно, как колебания, порожденные антропогенными взрывами, могут достигать границы космоса. Каждый налет союзников выделял примерно такое же количество энергии, как три сотни молний. Ужасающая сила этих ударов помогла нам оценить, как события на поверхности Земли могут влиять на дальние уголки ее атмосферы", - рассказывает Кристофер Скотт (Christopher Scott) из университета Рединга (Великобритания).

Как объясняют ученые, любые масштабные события в недрах нашей планеты порождают массу крайне глубоких и достаточно мощных инфразвуковых волн, следы которых часто могут достигать верхних слоев атмосферы и заметным образом менять давление воздуха в них или распределение и плотность электронов в ионосфере.

К примеру, анализ данных, собранных гравиметрическими и климатическими спутниками GRACE в марте 2011 года, показал, что им удалось зафиксировать следы подобных звуковых волн, порожденных знаменитым девятибалльным землетрясением у восточных берегов Японии, породившим цунами и катастрофу на АЭС "Фукусима".

Скотт и его коллега Патрик Мейджор (Patrick Major) открыли еще один крайне интересный пример того, как события на поверхности Земли влияют на жизнь ионосферы, изучая загадочные аномалии в радиоэфире, которые фиксировались военными радиостанциями Британии и британскими радиолюбителями в 1943-1945 годах.

Изучая данные, которые собирал Центр изучения радиоволн в Сло (Британия) в военные годы, Мейджор и Скотт обратили внимание на необычную закономерность. Аномалии появлялись примерно в то же время, когда армады британских "Ланкастеров" и американских "Суперфортрессов" бомбили Берлин, Эссен, Дюссельдорф, Кельн и другие промышленные центры нацистской Германии.

Это натолкнуло их на мысль, что ковровые бомбардировки немецких городов могли породить достаточно сильные инфразвуковые колебания, поменявшие характер распределения электронов, а также скорость их движения, и породившие эти загадочные помехи.

Они проверили эту теорию, вычислив силу акустических волн, порождаемых британскими "печеньками" и "блокбастерами", а также их американскими аналогами, и оценив типичное количество энергии, попадавшей в атмосферу благодаря взрывам этих снарядов.

Их расчеты показали, что даже относительно скромные рейды союзников, в ходе которых на города Германии сбрасывалось меньше 200 тонн бомб, вызывали достаточно сильные колебания, разогревавшие ионосферу и ускорявшие движение электронов в ней. Это порождало помехи, которые были "слышны" в радиоэфире даже с расстояния в тысячу километров, отделявших Британию от западных регионов Германии.

Почему ничего подобного не происходило в первые годы войны, когда бомбежки шли в "обратную" сторону? Как считают Скотт и Мейджор, это связано с тем, что Германия не использовала мощные бомбы, а предпочитала обстреливать Англию при помощи ракет Фау-1 и Фау-2, оснащенных относительно слабой боеголовкой.

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