Обнародованы ранее неизвестные снимки первых залпов Второй мировой войны - ФОТО

Альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны был выставлен на продажу на аукционе в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На снимках, которые сделаны немецким матросом, запечатлены первые орудийные залпы войны, которые рано утром 1 сентября 1939 года немецкий эскадренный броненосец "Шлезвиг-Гольштейн" произвел по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск).

На фотографиях также видны последствия обстрела: горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.

Данные снимки, которые, как отмечает Daily Mail, ранее никогда не публиковались, в 1960-е годы попали в руки британского историка. Ожидаемая стоимость альбома - около 250 фунтов стерлингов.

Вторая мировая война - крупнейшая в истории человечества война, развязанная фашистской Германией, Италией и милитаристской Японией. В войну было втянуто 61 государство с населением 1,7 миллиарда человек. Боевые действия велись на территории 40 государств, а также на морских и океанических театрах.

Датой начала войны считается 1 сентября 1939 года, когда Германия начала свое вторжение в Польшу, после чего Великобритания и Франция 3 сентября объявили войну Германии.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook