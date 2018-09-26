Китайские палеонтологи восполнили пробел в изучении эволюции птиц

Китайские палеонтологи обнаружили на северо-западе страны окаменелости древнего существа, жившего около 127 млн лет назад. Как сообщило агентство "Синьхуа", находка, принадлежащая к раннему меловому периоду, восполнила пробел в изучении эволюции птиц, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам авторов открытия - сотрудников Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии при Академии наук КНР, древнее существо проживало на стыке этапов эволюционного развития птиц: в то время пернатые уже потеряли длинный костистый хвост, однако еще не обзавелись веером из маховых перьев. Согласно палеонтологам, птица обладала уникальными характеристиками: развитая челюсть с мелкими зубами подчеркивает ее схожесть с родственными тероподами (хищные динозавры из подотряда ящеротазовых - прим. ТАСС). Анализ окаменелостей также подтвердил способность древнего существа к полету. Однако, по словам ученых, перемещалось оно иначе, чем современные птицы. Специалисты связывают это с наличием у него развитого плечевого пояса, состоящего из сросшихся между собой ключиц, лопаток и коракоидов (вороньих костей). У пернатых нашего времени плечевые кости разъединены.

Ученые назвали находку Jinguofortis perplexus, где jinguo в переводе с китайского означает "храбрая женщина" или "женщина - воин", а латинское fortis - "храбрый". Несмотря на название, исследование доказало, что древние птицы не были хищниками и питались растениями.

Ученые КНР нередко находят окаменелости существ, возраст которых насчитывает сотни миллионов лет. Одним из древнейших считается крошечное многоклеточное возрастом порядка 535 млн лет, обнаруженное в феврале прошлого года в кембрийских отложениях северо-западной провинции Шэньси. Исследователи полагают, что оно относится к группе так называемых вторичноротых, появившихся во времена кембрийского взрыва около 550 млн лет назад (условное название явления, в результате которого резко увеличилось биоразнообразие в начале кембрийского геологического периода).

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook