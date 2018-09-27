Новый BMW 3 серии рассекречен почти полностью - ФОТО

Баварский автопроизводитель выпустил видеоролик, в котором продемонстрировал процесс сборки седана BMW 3 серии нового поколения. Дебют намечен на Парижский автосалон, но особых секретов и без того почти не осталось, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Накануне премьеры немцы показали, как собирают новый BMW 3 Серии с индексом G20. В официальном видеоролике BMW засветилась и передняя LED-оптика новой "тройки", и светографика задних фонарей, и даже фрагменты интерьера с цифровой приборной панелью, как у свежего BMW X5.

В целом экстерьер будущей новинки уже не вызывает вопросов еще и благодаря благодаря многочисленным шпионским фотографиям - "засветиться" успела даже тройка в кузове универсал, которая, по слухам, должна поступить в продажу вскоре после седана. А в следующем году на рынок выйдет гибридная модификация с индексом 330е Plug-in Hybrid , которой обещаны активные аэродинамические элементы и силовая установка с увеличенной отдачей и расширенным запасом хода на электротяге.

Что касается остальной моторной гаммы, то самой мощной из стандартных станет версия седана с индексом M340i M Performance - она получит рядную "шестерку" 3,0 л мощностью 365 л.с.. На ступень ниже расположится дизельная модификация M340d xDrive M Performance с 325-сильным мотором того же объема и системой полного привода, тогда как бензиновая версия будет исключительно заднеприводной.

Эти две новые модификации получат также перенастроенное шасси и измененный экстерьер, а на роль их основных конкурентов уже назначены Audi S4 и Mercedes-AMG C43. Кроме того, возможно появление других "подогретых" версий с бензиновыми моторами мощностью чуть более 300 л.с.

В свою очередь, дизели, которые BMW, несмотря на экологические скандалы, намеревается и дальше активно применять, станут мощнее и чище. Они получат систему впрыска топлива с увеличенным давлением, двухступенчатый турбонаддув и новые каталитические системы очистки выхлопных газов. К примеру, полуторалитровый дизель сможет развивать до 140 л.с., а двухлитровый (версии 18d, 20d и 25d) - от 165 до 240 л.с. Работать двигателям предстоит с 8-ступенчатым автоматом.

В основу седана и универсала ляжет платформа CLAR, уже неоднократно опробованная баварцами на своих новинках. Известно, что в конструкции третьей серии увеличится доля высокопрочных сталей горячей формовки, литого алюминия и магния, что приведет к снижению веса в среднем на 50 кг - по данным издания, самая доступная версия с индексом 318i будет весить порядка 1 425 кг. При этом в BMW заявляют о серьезном увеличении жесткости кузова. Работа же над экстерьером новинки обеспечит ей уникальные аэродинамические свойства: поговаривают о коэффициенте сопротивления воздуха всего 0,22.

Впервые новая BMW 3 серии появится на публике 2 октября в рамках пресс-дней Парижского автосалона, но, скорее всего, производитель полностью рассекретит новинку несколько раньше.