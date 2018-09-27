Как победить в споре: 11 научно доказанных способов

Многие люди не любят спорить и избегают ситуаций, в которых спор может вспыхнуть. Однако споры могут служить и добрым целям и менять устаревшие понятия на более актуальные.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям секреты от психологов, которые помогут вам приводить аргументы, попадая прямо в цель и выигрывать в споре. (Разумеется, победа в споре может значить разное для разных людей и ситуаций. Так что не ждите, что, пользуясь этими секретами, вы заставите всех окружающих вас людей думать, что вы всегда и во всём правы).

Определите природу спора

Профессор риторики и тренер по ведению дискуссий в Орегонском государственном университете Марк Порровекчио считает, что понимание природы разногласий помогает определить, как их уладить быстрее и лучше всего.

"Споры различаются в зависимости от типа и контекста. Аргумент, который работает в споре с близким человеком, может лишь подлить масла в огонь в споре с коллегой по работе".

Настраивайте тон вашей речи и содержание ваших аргументов в зависимости от оппонента и места, где вы дискутируете. Спор один на один отличается от спора в публичном месте. Эта мысль так же стара, как и сам спор. Ещё софисты и Аристотель высказывали её.

Определите тип личности своего оппонента

Иногда система ценностей и происхождение вашего оппонента вам неизвестны, а иногда вы хорошо их знаете. Используйте эту информацию.

Большинство людей действуют либо импульсивно, либо аналитически, считает профессор Международной школы бизнеса Хальта и соавтор книги Очарование: нейробиология и потребительство Принс Гуман. "Некоторые люди имеют тенденцию вести себя более импульсивно, поэтому достучаться до них можно, используя эмоции и эмпатию, - утверждает он. - Другие более осмотрительны и рассудительны, и вам необходимы аналитические аргументы, чтобы их убедить".

... и его моральные принципы

Что касается политических и идеологических споров, то тут мы встречаемся с разными углами, под которыми разные люди видят этот мир. Согласно теории моральных оснований, предложенной социальными психологами, большинство людей смотрят на общество при помощи шести пар понятий:

забота/безразличие,

справедливость/несправедливость,

верность/предательство,

нравственная чистота/деградация и

свобода/подавление свободы.

Человека, придерживающегося политически либеральных взглядов, к примеру, легче переубедить при помощи аргументов, связанных с состраданием и справедливостью, в то время как для консерватора могут оказаться важнее преданность и обращение к авторитетам.

У каждого человека существуют свои уникальные представления о важности каждой пары выше упомянутых понятий и осознание, которая из пары понятий превалирует в видении мира оппонента может очень попасть достучаться до него в споре.

"Одна из причин, почему так сложно преодолеть идеологические разногласия, заключается в том, что люди пытаются апеллировать к своим собственным этическим представлениям, а не к представлениям своих оппонентов". Пытайтесь основывать свои аргументы на моральном кодексе своего визави.

Используйте эмоции - но не полагайтесь только на них

Спор без эмоций практически не возможен - в конце концов, все мы люди. Но эмоции в одиночку не лучший способ добиваться своего. "Каждый спор, даже основанный на фактических аргументах, не обходится без эмоциональной составляющей", - говорит Порровекчио.

Автор книги Уравнение успеха: Путь к эмоционально богатой жизни Шерри Кемпбел считает, что стоит быть эмоциональным, однако не слишком увлекаться - особенно если спор касается профессиональных моментов. Что касается межличностных разногласий без проявления чувств сложно обойтись. Кроме того, необходима доброта и честность.

"Иногда эмоциональные аргументы помогают людям выплеснуть накопившуюся горечь и добраться до самой сути существующей в отношениях проблемы, - говорит Кэмпбел. - Только если в разговоре вы поставите на сочувствие, а не на желание любой ценой быть правым, ваши эмоциональные аргументы возымеют действие".

В идеале эмоциональные и рациональные аргументы должны быть сбалансированы. "Если в споре вы хотите одержать верх, полагаясь только на эмоции, то ваши аргументы будут встречены с подозрением, - говорит Порровекчио. - Ваш оппонент не может поверить чувствам, не подкреплённым информацией или деталями".

Не забывайте о сопереживании

"Попытайтесь подкрепить ваши слова историей из жизни ваших знакомых. Ваши аргументы должны быть конкретными, а не обобщёнными", - говорит Гуман.

Он приводит в пример исследование психологов Университета Орегона, которое продемонстрировало, что отдельные люди более охотно давали деньги нуждающемуся человеку, чем группы людей. Это происходит потому, что большинству из нас проще сопереживать, будучи в одиночестве, чем в компании. В споре используйте эту особенность в своих интересах - найдите (или вообразите) особенного человека, который может крайне нуждаться в том, чтобы вы выиграли этот спор.

К примеру, если вы доказываете, что некую Пегги нельзя штрафовать за то, что она припарковалась в неположенном месте, для того, чтобы попытаться спасти свою собаку на дороге, то вы скорее одержите победу. Будет большой разницей, если вы назовёте её "хозяйкой собаки Пегги" и "Пегги, которая взяла из приюта дворняжку, питбуля и старенькую чихуахуа". Последнее будет звучать куда более убедительно. Между тем, эмпатические детали нельзя использовать как замену фактической информации, они должны служить дополнением к фактам.

Рассказывайте истории

Истории в спорах идут рука об руку с сопереживанием и формируют весомую поддержку вашим аргументам. Соберите вместе сопереживание, факты и эмоции, чтобы ваша история звучала интригующе и захватывающе и ваш аргумент будет очень сложно опровергнуть. Когда ваша точка зрения органично вписана в общую историю, к ней почти невозможно придраться.

Воздействуйте на оппонента при помощи физических хитростей

Люди подсознательно подражают собеседникам в социальных ситуациях. Это поведение, считают психологи, выдаёт эмоциональную связь. Сознательно повторяя жесты оппонента также хорошо изученный способ склонить его на свою сторону. Попытайтесь откинуться назад, если ваш оппонент так сделал; скрестите руки или ноги вслед за собеседником.

Смотрите в глаза человеку, когда слушаете его - так вы ослабите его уверенность в его собственных аргументах, а вы будете выглядеть убедительней. Кроме того, согласно выводам исследователей, можно понизить свой голос, чтобы звучать более доминантно.

Оставайтесь спокойным

Не важно, используете ли вы аналитический или эмоциональный тип аргумента, оставайтесь настолько расслабленным, насколько это возможно. "В споре лучше всего оставаться спокойным и говорить медленно - вам не удастся кричать и говорить медленно в одно и то же время, - говорит Кэмпбел. - Заставляя себя говорить медленнее, вы сможете держать эмоции под контролем, и мыслить более разумно". Сложно? Так и есть. "Для этого нужна самодисциплина, но это самый простой способ сосредоточиться".

Упражняйтесь в споре

Как и большинство других навыков, успех в спорах достигается в долгих упражнениях. Споры в школах, колледже, во время становления в профессии пойдут вам на пользу. "Работайте над тем, чтобы усовершенствовать технику спора, содержание своих аргументов, над их подачей; потом используйте приобретённые навыки в реальных ситуациях". Порровекчио признавался, что с удовольствием наблюдает, как его студенты превращаются не просто в отличных спорщиков, но и в виртуозных ораторов с критическим мышлением.

Переформатируйте спор

Не во всех спорах стоит быть правым любой ценой - то есть добиваться того, что многим людям представляется победой. Можно считать победой и результат, когда человек, с которым вы разошлись во мнениях, высказывал уважение к вашему мнению, даже если не изменил своего. "Иногда спор стоит заменить обычной беседой. В таком случае вопрос о победе или поражении исчезает сам собой и вместо них может образоваться вполне конструктивная беседа", - полагает Кампбел.

Если ни один из способов не работает, уходите

Иногда спор принимает отвратительные формы или аргументы начинают ходить по кругу. Если вы чувствуете, что ваш спор никак не сдвинется с мёртвой точки, спросите своего оппонента прямо: "Существует ли что-нибудь, что могло бы изменить твою точку зрения? Если ответ будет отрицательным, поверьте, что так оно и есть. Заканчивайте разговор и уходите", - говорит Гуман. Иногда спор затягивается и это нормально. Вы всё равно в выигрыше, если чему-то научились. Здоровый спор способен расширить ваше представление о мире и о самом себе.

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