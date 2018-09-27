Головоломка: Как разрезать крест
27 сентября 2018 02:23 195
Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную головоломку.
Вот обыкновенный крест. Нужно разрезать его двумя прямыми линиями, чтобы получилось наибольшее количество кусочков. Как это сделать?
Сколько линий у вас получилось?
Ответ можно посмотреть здесь.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
03:30 127
Кто начал холодную войну?
02:48 186
Основные правила поедания «вредной» пищи
26 сентября 23:34
Иран не намерен атаковать ВС США, заявил Роухани
26 сентября 23:23
ФРС США повысила базовую ставку
26 сентября 23:21
Роухани рассказал об изоляции США
26 сентября 23:11
Потепление Арктики сделало тундру более "высокой"
26 сентября 23:01
Президент Йемена потребовал от СБ ООН принудить хуситов к миру
26 сентября 22:52
Трамп: США примут решение по ситуации с поставками С-300 в Сирию
26 сентября 22:34
Правительство Литвы запретило пропаганду коммунизма
26 сентября 22:22
Новак оценил возможное повышение цены на нефть до $100
26 сентября 22:15
Могерини поблагодарила Россию и Турцию за договоренности по Идлибу
26 сентября 22:09
BMT tribunasından beynəlxalq hüququ təhqir edən Paşinyan
26 сентября 22:06
Установлен мировой рекорд быстрого прохождения Super Mario Bros
26 сентября 22:01
Лавров предостерег Запад от новых ударов по Сирии
-
26 Сен. 12:37 8 841
-
26 Сен. 14:40 8 241
-
26 Сен. 15:16 8 085
-
26 Сен. 17:42 8 040
-
26 Сен. 19:19 6 997