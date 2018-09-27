Головоломка: Как разрезать крест

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную головоломку.

Вот обыкновенный крест. Нужно разрезать его двумя прямыми линиями, чтобы получилось наибольшее количество кусочков. Как это сделать?

Сколько линий у вас получилось?

Ответ можно посмотреть здесь.