Головоломка: Как разрезать крест

27 сентября 2018 02:23

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет читателям интересную головоломку.

Вот обыкновенный крест. Нужно разрезать его двумя прямыми линиями, чтобы получилось наибольшее количество кусочков. Как это сделать?

Сколько линий у вас получилось?

Ответ можно посмотреть здесь.

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