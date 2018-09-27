Основные правила поедания «вредной» пищи

Эксперты опубликовали пятерку самых вредных кухонь мира. За обилие жареного и сладостей в нее попали чешская, американская, немецкая, бельгийская и венгерская. Доктор медицины, автор различных диетологических программ Маргарита Королева рассказала, как есть все, и оставаться при этом стройными и здоровыми, сообщает Nation News.

Как передает Day.Az со ссылкой на mir24.tv, по мнению эксперта, никакой "совершенно вредной кухни" в мире нет - все очень индивидуально.

"Полезная и вредная кухня - очень субъективные понятия. Кому-то во вред будет то, что на пользу другому. Самое главное, чтобы у человека была программа питания, состоящая из привычных ему сезонных и региональных продуктов, которые мы едим с детства", - отметила диетолог.

По ее мнению, именно такой подход позволяет получить питательные компоненты и является профилактикой набора лишнего веса и вытекающих оттуда проблем - гипертонии, ишемии, болезней сосудов, онкологических заболеваний.

"Пробуйте, но не пресыщайтесь", - подчеркнула Маргарита Королева.

Она отметила, что нет ничего плохого в том, чтобы пробовать кухню разных стран. Это возможность для человека получить новые вкусовые впечатления. Однако не стоит забывать, что самой здоровой и естественной для каждого человека будет еда того региона, где он родился и живет, считает эксперт.

"Мы можем посещать разные страны, пробовать их еду, получать разнообразные вкусовые впечатления, но не пресыщаться, чтоб не навредить. Возвращаясь домой, нужно возвращаться к нашим, родным продуктам, есть то, что ели наши предки, отдавая впечатление щадящей обработке", - сказала диетолог.

По ее мнению в "питательную корзину" должны входить блюда из зерновых, из мяса, из овощей, десерты из натуральных фруктов. Кроме того, надо вести здоровый образ жизни, учиться управлять стрессами и достаточно спать - это имеет огромное значение для здоровья.

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