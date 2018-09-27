Неожиданный признак высокого интеллекта
Согласно исследованию, люди, умеющие владеть собой, обладают более высоким интеллектом.
Столкнувшись с искушением, у более умных людей хватает выдержки, чтобы ему не поддаться.
Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в исследовании 103 человека прошли через серию тестов, которые включали в себя выбор между небольшими финансовыми вознаграждениями, которые они могли получить сегодня же, и более крупными вознаграждениями, которые они могли получить лишь спустя некоторое время.
Так, скажем, я предлагаю вам 5 долларов прямо сейчас, или 10 долларов через месяц.
Выбор более крупной награды, которую можно получить позже, имеет смысл, но награда, которую можно получить тотчас же, очень соблазнительна.
В психологии это называется "дисконтирование с задержкой": склонность к уменьшению ценности вознаграждения в зависимости от того, сколько времени требуется ждать этого вознаграждения.
Другими словами, "лучше синица в руке, чем журавль в небе".
Результаты показали, что люди с более высоким интеллектом могут ждать дольше своей награды, таким образом демонстрируя более высокий уровень самоконтроля.
Сканирование мозга показало, что у людей с более высоким IQ наблюдалась бо́льшая активность в области, называемой передней префронтальной корой.
Эта область мозга позволяет людям решать сложные проблемы и устанавливать приоритетные цели.
Доктор Ноа Шамош, ведущий автор исследования, сообщил:
"Уже было известно, что интеллект и самоконтроль взаимосвязаны, но мы не знали каким образом.
Наше исследование указывает на то, что здесь играет роль часть головного мозга, называемая передней префронтальной корой, которая отвечает за принятие решений, контроль и регуляцию как внутренней деятельности, так и социального поведения".
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