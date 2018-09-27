Неожиданный признак высокого интеллекта

Согласно исследованию, люди, умеющие владеть собой, обладают более высоким интеллектом.

Столкнувшись с искушением, у более умных людей хватает выдержки, чтобы ему не поддаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, в исследовании 103 человека прошли через серию тестов, которые включали в себя выбор между небольшими финансовыми вознаграждениями, которые они могли получить сегодня же, и более крупными вознаграждениями, которые они могли получить лишь спустя некоторое время.

Так, скажем, я предлагаю вам 5 долларов прямо сейчас, или 10 долларов через месяц.

Выбор более крупной награды, которую можно получить позже, имеет смысл, но награда, которую можно получить тотчас же, очень соблазнительна.

В психологии это называется "дисконтирование с задержкой": склонность к уменьшению ценности вознаграждения в зависимости от того, сколько времени требуется ждать этого вознаграждения.

Другими словами, "лучше синица в руке, чем журавль в небе".

Результаты показали, что люди с более высоким интеллектом могут ждать дольше своей награды, таким образом демонстрируя более высокий уровень самоконтроля.

Сканирование мозга показало, что у людей с более высоким IQ наблюдалась бо́льшая активность в области, называемой передней префронтальной корой.

Эта область мозга позволяет людям решать сложные проблемы и устанавливать приоритетные цели.

Доктор Ноа Шамош, ведущий автор исследования, сообщил:

"Уже было известно, что интеллект и самоконтроль взаимосвязаны, но мы не знали каким образом.

Наше исследование указывает на то, что здесь играет роль часть головного мозга, называемая передней префронтальной корой, которая отвечает за принятие решений, контроль и регуляцию как внутренней деятельности, так и социального поведения".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook