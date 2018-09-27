Точный гороскоп на четверг

Сегодня звезды гороскопа призывают к максимальному консерватизму - окружающие не оценят новых проектов и инициатив. Дела лучше вести в режиме "медленно, но верно", спокойно разбираясь со старыми завалами. Переговоры могут оказаться успешными, только если в них вам надо не добиваться чего-то, а твердо стоять на своем. День также не склоняет к флирту и мимолетным романам, зато идеален для того, чтобы провести его с любимым человеком - в этом случае звезды обещают наполнить ваши отношения теплыми чувствами.

Овен

Сегодня Овен может почувствовать в себе стремление стать частью какой-либо системы: вписаться в коллектив, поступить в институт, сменить место работы или даже вступить в брак. Другими словами, Овен способен задуматься о своем месте в жизни и начать действовать, чтобы занять достойное место под солнцем. Не надо противиться этому порыву - взяв на вооружение сегодняшние планы, Овен имеет все шансы со временем продвинуться вперед по социальной или по карьерной лестнице.

Телец

еред Тельцом может встать непростая задача, и от того, как он ее решит, будет зависеть многое. Возможно, именно сегодня от Тельца может потребоваться принять окончательное решение в каком-то вопросе или совершить шаг, который задаст его жизни новое направление. Так что решения Тельца сегодня должны быть взвешены и продуманы - ведь последствия этого выбора еще долго будут давать о себе знать.

Близнецы

Сегодня неожиданные накладки способны раз за разом выбивать Близнецов из колеи, однако, поддавшись эмоциям, они лишь сильнее накалят обстановку. Ворчанием и недовольством Близнецы вряд ли смогут решить проблему, поэтому лучший выход для них сегодня - это расслабиться, доверившись судьбе. Звезды гороскопа говорят, что, пустив дела на самотек, Близнецы сегодня выиграют больше, чем если станут переживать впустую. Как говорится, наберись смелости, если хочешь что-то изменить, и наберись терпения, если ничего изменить не в силах.

Рак

звезды гороскопа предвещают Раку ветер перемен - интересные новости, события или планы, которые внесут в его жизнь разнообразие. Речь может идти о встрече с человеком, с которым Рак не виделся много лет, о новом проекте, о новой работе, о путешествии в далекие страны. Одиноким Ракам судьба сегодня предсказывает романтическое знакомство... Но все это только в том случае, если Рак не будет сидеть в четырех стенах и готов смело пойти навстречу новому.

Лев

В гороскопе Льва будут преобладать собранность, целеустремленность и деловой подход. В любой сфере жизни им будут руководить практичность и амбиции! Благодаря такому настрою, Лев сегодня отлично справится с любым порученным ему фронтом работ; единственное, чем ему сегодня заниматься не стоит, - это творчеством. День склоняет Льва к тому, чтобы не выходить за пределы привычного, так что любые попытки поэкспериментировать сегодня в худшем случае подействуют во вред, в лучшем - будут малоэффективны.

Дева

Деве следует быть предельно осторожной в общении - не исключены недопонимания и конфликты. Такой уж это день, что обязательно найдутся добрые люди, которые захотят высказать Деве свое недовольство, покритиковать ее или просто к чему-то придраться. Если сегодня Дева не хочет обид и ссор, самая верная тактика - включить дипломатию и уходить из-под удара, гася конфликт в самом зародыше.

Весы

Весы в делах имеют все шансы ощутить себя хозяином положения! Они будут контролировать ситуацию, держа все ниточки в своих руках. Это поможет им добиваться поставленных целей, однако в гороскопе Весов есть свой подвох - жесткость и нетерпимость, к которым в этот день склоняют их звезды. Весы сегодня не будут склонны прислушиваться к чужому мнению, а в случае угрозы своим планам, не раздумывая, пойдут на конфликт. Чтобы не испортить отношения с окружающими, им стоит быть гибче, помня о том, что при достижении цели отнюдь не все средства хороши.

Скорпион

Звезды гороскопа предупреждают Скорпиона о том, что он может почувствовать внутреннюю слабость и неуверенность в себе. Скорпион способен испытывать это чувство в ответственных делах, а также во время принятия решений. Даже самые простые вопросы, вроде того, что приготовить на ужин или что надеть, сегодня способны вызвать в душе Скорпиона бурю противоречивых эмоций! Так что совет Скорпиону на этот день: либо усилием воли справиться с сомнениями, либо по всем спорным вопросам советоваться с окружающими. Лучше, конечно же, первый вариант.

Стрелец

Стрельцу не стоит доверять своей интуиции, даже если ему покажется, что он отчетливо слышит ее голос. Увы, но максимум шансов за то, что предчувствие окажется ложным, и любые поступки, совершенные сегодня под влиянием порыва, заведут Стрельца совсем не туда. В течение всего дня звезды гороскопа не советуют Стрельцу полагаться на свой внутренний голос, удачу, везение и другие эфемерные материи. Только логика, точный расчет и доскональное понимание того, что он делает, могут гарантировать ему нужный результат.

Козерог

звезды гороскопа советуют Козерогу взять небольшой выходной, выпасть из суеты и заняться собой. Делами заняться все равно как следует не получится, так что побалуйте себя всем тем, на что у вас обычно не хватает времени! Поход в салон красоты, на фитнес, на шоппинг - сегодня это не прихоть, а способ набраться свежих впечатлений, позитива и новых сил. Побыть чуть-чуть эгоистом, потратить на себя больше денег, чем обычно, - вот главный совет на сегодня. Ну а вечер Козерогу стоит провести вместе с любимым человеком или в кругу друзей.

Водолей

Сегодня - день, когда Водолей способен свести на нет любые возникающие разногласия! Даже если вокруг бушует ссора, Водолей сумеет сохранить трезвый, ясный ум и достучаться до противников своими аргументами. Неудивительно, что окружающие могут сегодня в спорном вопросе выбрать Водолея третейским судьей. Если же споров не возникнет, люди просто будут чаще, чем обычно, спрашивать его совета. Водолею стоит использовать свои дипломатические таланты для того, чтобы провести переговоры, заручиться поддержкой нужных людей или поговорить по душам с близким человеком.

Рыбы

Рыбам будет труднее, чем обычно, проявлять организованность: слово "надо" будет вызывать у них аллергию! Скорее всего, дела, которые им неинтересны, Рыбы просто перенесут на неопределенное "потом", а сами займутся тем, чем им захочется. Если же Рыбам все-таки придется делать то, что им не по душе, они способны наделать массу ошибок. Так что единственный выход для Рыб сегодня: заниматься тем, что вызывает их интерес. Или же найти интерес в том деле, которым им волей-неволей приходится заниматься.

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