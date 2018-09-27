Доказана польза аспирина в борьбе с раком
Ученые Кардиффского университета выяснили, что аспирин может помочь в лечении некоторых видов рака. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Исследователи проанализировали данные, полученные в ходе исследований, в которых приняли участие в общей сложности 120 тысяч пациентов с раком кишечника, молочной или предстательной железы, которые принимали низкие дозы аспирина, и 400 тысяч пациентов, которые этого не делали. Оказалось, что прием жаропонижающего увеличил выживаемость пациента на 20-30 процентов.
Что касается побочных эффектов, то лишь у немногих больных наблюдалось серьезное кровотечение в желудочно-кишечном тракте. Их число было не больше числа тех людей, которые не употребляли аспирин, но также пострадали от кровоизлияний в желудке по другим причинам.
Ученые отмечают, что результаты, свидетельствующие о возможной пользе аспирина, получены в ходе обсервационных исследований, и не могут быть использованы для выявления причинно-следственной связи. Однако они являются дополнительным доказательством эффективности обезболивающего для профилактики и лечения злокачественных опухолей.
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