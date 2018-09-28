Переживет ли человек пересадку головы
Сегодня никого не удивишь пересадкой печени или сердца. А как насчёт пересадки головы?
Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, пару лет назад общественность узнала о российском программисте Валерии Спиридонове, который согласился на рискованный эксперимент: итальянский хирург Серджио Канаверо предложил ему пересадку головы от другого человека. В ноябре 2017 года команда Канаверо провела операцию по трансплантации головы от трупа на труп, но, как заявил учёный, в ближайшее время будет осуществлена попытка пересадить голову живому человеку. И это будет не россиянин, а китаец, поскольку именно Китай поддержал начинания Серджио. Валерий Спиридонов теперь оказался в очереди вторым. Но возможно ли, что пересадка головы действительно когда-нибудь случится?
Главной сложностью в этой операции является необходимость соединить не только кости и мышцы, но и нервные волокна. При это важно не ошибиться, иначе функционирование головы будет нарушено.
Ещё одна неразрешимая пока проблема - отделение головы от донора. Как только в мозг перестают поступать кровь и кислород, его функции угасают. У врачей есть всего несколько минут, чтобы наладить кровоснабжение мозга, иначе он погибнет. Сейчас такой технологии всё ещё нет.
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